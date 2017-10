EXCLUSIV / Marcel Lică: „Derby-ul dintre FC Viitorul şi FC Farul s-ar putea juca pe stadionul Farului”

1

Asa ar fi si normal, bravo Marcel!

Sunt insa convins ca nu vor accepta, desi Hagi ar trebui sa-si aduca in sfarsit aminte ca primii pasi in fotbal cu Farul i-a facut si ca de aici a plecat in fotbalul mare! Macar atat sa faca pentru Farul si macar o singura zi pe an sa nu mai fie stelist. Daca Hagi era cu Farul ar fi avut toata Constanta la picioarele lui, si i s-ar fi facut si statuie, asa ... Hai Farul Constanta! Noi mereu te vom iubi!