Evoluţie de zile mari! CS Medgidia, victorie-fulger cu FC Argeş

Având pe Adrian Matei, Diana Ariton, Andreea Ordeanu şi Larisa Vasilică principalele „guri de foc”, CS Medgidia a câştigat cu scorul de 3-0 (25-14, 25-19, 25-18).





Marți, 15 decembrie, de la ora 18.00, în ultimul său meci din cadrul turneului, CS Medgidia va primi replica localnicei CSM Târgoviște. Duelul va fi transmis în direct pe pagina oficială a CSM Târgoviște, facebook.com/csmtargovisteofficial.



Se anunţă o partidă dificilă, în condiţiile în care dâmboviţencele au reuşit, tot duminică, a noua lor victorie consecutivă în actuala ediţie de campionat: 3-1 cu CS Dinamo Bucureşti. Cubaneza Heidy Casanova şi-a trecut în cont nu mai puţin de 21 de puncte, iar bulgăroaica Ghergana Dimitrova, 15.





În celelalte partide, la Blaj, campioana CSM Volei Alba Blaj a trecut de CSO Voluntari cu 3-0, iar CS Ştiinţa Bacău a dispus de CSU Belor Galaţi, scor 3-0.





În clasament, lideră este CSM Târgovişte, cu 26 de puncte (9 jocuri), urmată de CSM Volei Alba Blaj, 24 puncte (9 j), CS Medgidia, 21 p (9 j), Dinamo, 19 p (9 j).



Preşedintele Federaţiei Române de Volei, Adin Cojocaru, a declarat, pentru Agerpres, că marea problemă a voleiului românesc o reprezintă faptul că juniorii legitimaţi la cluburile şcolare nu se pot antrena nici în momentul de faţă.





„Ceea ce e mai puţin plăcut în această pandemie este faptul că, la nivelul juniorilor, nu am putut face absolut nimic. Am făcut şi o întâmpinare către Ministerul Educaţiei şi Cercetării pentru ca aceşti copii de la cluburile şcolare să facă totuşi pregătire. Pentru că un an pierdut în activitatea sportivă contează enorm.





E ceva cel puţin ciudat, pentru că juniorii de la cluburile private reuşesc să facă pregătire. Tot elevi sunt şi ei, precum cei legitimaţi la cluburi şcolare, dar care nu pot intra în sălile de sport.





Înţeleg că este un ordin al ministrului către directori, directorii se tem şi ei, e un lucru neplăcut. E păcat de aceşti copii”, a precizat preşedintele Adin Cojocaru.





