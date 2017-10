Evoluţia la naţională a lui Papp, Măţel şi Matei e sub semnul întrebării

Evoluția la națională a lui Papp, Mățel și Matei e sub semnul întrebării

Sunt șanse mari ca meciul amical dintre echipa națională de tineret și selecționata Under-23, de la Mogoșoaia, să nu se mai joace, din cauza timpului nefavorabil. Partida fusese programată inițial mâine, de la ora 17. Intemperiile de ieri au mutat disputa astăzi, la ora 12, dar hotărârea definitivă va fi luată abia în această dimineață, în funcție de starea vremii. Atât selecționerul tineretului, Emil Săndoi, cât și Răzvan Lucescu, cel care va sta pe banca selecționatei U-23, înclină ca meciul să nu mai aibă loc. Zăpada mare de la Mogoșoaia și vremea urâtă ar anula scopul acestui meci, de a evidenția jucători de perspectivă, care ce să arate pe un asemenea teren, și, în plus, ar crește riscul accidentărilor în rândul celor convocați. Astfel că cei trei jucători de la FC Farul chemați de Săndoi - Papp, Mățel și Matei - ar rămâne din această acțiune, ca și ceilalți fotbaliști de altfel, doar cu câteva antrenamente. Revelația Papp (în cele două meciuri jucate la „tineret” a fost titular, iar la debut a dat și gol, în partidă oficială) avea planuri mari și acum. „Sunt foarte bucuros de convocare și sper să am o evoluție cât mai bună, mai ales că am fost convocat din liga secundă. Când muncești și faci treabă cum trebuie, apar și rezultatele”, declara Paul la reunirea de luni. În cantonament, Papp îl are coleg de cameră pe Mățel, în vreme ce Matei, care e refăcut complet după accidentarea din ultimul meci al turului, stă cu Achim, un constănțean care joacă acum la Ceahlăul. Săgeata îi vrea pe Chiacu și Enache Câju Antrenorul Săgeții Stejaru, Aurel Șunda, a declarat că, în returul Ligii a II-a, la echipă nu vor mai fi cinci jucători din lotul actual, Șoltuz, Bertea, Roșca, Posteucă și Lupu. Săgeata vrea să se întărească cu doi fotbaliști cunoscuți, Hristu Chiacu și Enache Câju, dar are și ceva variante din străinătate. Altfel, Vivi Răchită, antrenorul Petrolului Ploiești, a menționat că pe o listă cu jucători de atac de la Liga a II-a pe care-i apreciază figurează Ferfelea și Curelea, de la Sportul Studențesc, dar și Emil Nanu, care se va întoarce în iarnă la Farul de la Delta Tulcea.