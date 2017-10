Evenimentele sportive ale anului 2010 (III)

În vara anului viitor, iubitorii sporturilor cu motor vor avea multe ocazii de a-și vedea favoriții pe circuit, Marile Premii de Formula 1, cursele de raliu ori campionatele de motociclism atrăgând în jurul lor milioane de spectatori și telespectatori. Nu trebuie ratate nici turneul de Grand Slam US Open, Europenele de atletism, Mondialele de kaiac-canoe sau finala Supercupei Europei la fotbal. IULIE 1 - Fotbal: Prima manșă a turului întâi preliminar al Ligii Europa 3 - Atletism: Liga de diamant, Eugene (SUA) 3-25 - Ciclism: Turul Franței 4 - Moto: Marele Premiu al Catalunyei 5-11 - Tenis: ATP - Newport (SUA); WTA - Budapesta (Ungaria), Bastad (Suedia) 6-7 - Fotbal: Manșa secundă a turului întâi preliminar al Ligii Campionilor 8 - Atletism: Liga de diamant, Lausanne (Elveția) 8 - Fotbal: Manșa secundă a turului întâi al Ligii Europa 9-11 - Tenis: Sferturile de finală ale Cupei Davis 10 - Atletism: Liga de diamant, Gateshead (Marea Britanie) 11 - Auto: Marele Premiu de Formula 1 al Marii Britanii 12-18 - Tenis: ATP - Bastad (Suedia), Stuttgart (Germania); WTA - Palermo (Italia), Praga (Cehia) 13-14 - Fotbal: Prima manșă a turului doi preliminar al Ligii Campionilor 15 - Fotbal: Prima manșă a turului doi preliminar al Ligii Europa 16 - Atletism: Liga de diamant, Paris (Franța) 16-22 - Scrimă: Campionatele Europene de la Leipzig (Germania) 18 - Moto: Marele Premiu al Germaniei 19-25 - Tenis: ATP - Indianapolis (SUA), Hamburg (Germania); WTA - Portoroz (Slovenia), Bad Gastein (Austria) 20-21 - Fotbal: Manșa secundă a turului doi preliminar al Ligii Campionilor 21-25 - Volei: Finala Ligii Mondiale, Cordona (Argentina) 22 - Atletism: Liga de diamant, la Monte Carlo (Franța) 22 - Fotbal: Manșa secundă a turului doi preliminar al Ligii Europa 25 - Auto: Marele Premiu de Formula 1 al Germaniei 25 - Moto: Marele Premiu al Statelor Unite ale Americii 26 iulie - 1 august - Tenis: ATP - Los Angeles (SUA), Gstaad (Elveția), Umag (Croația); WTA - Stanford (SUA), Istanbul (Turcia) 27-28 - Fotbal: Prima manșă a turului trei preliminar al Ligii Campionilor 27 iulie - 1 august - Atletism: Campionatele Europene de la Barcelona (Spania) 29 - Fotbal: Prima manșă a turului trei preliminar al Ligii Europa 30 iulie - 1 august - Auto: Raliul Finlandei 31 - Ciclism: Clasica San Sebastian 31 iulie - 11 august - Tir: Campionatele Mondiale de la Munchen (Germania) AUGUST 1 - Auto: Marele Premiu de Formula 1 al Ungariei 1-7 - Ciclism: Turul Poloniei 2-8 - Tenis: ATP - Washington (SUA); WTA - San Diego (SUA), Copenhaga (Danemarca) 3-4 - Fotbal: Manșa secundă a tu-rului trei preliminar al Ligii Campionilor 4-15 - Natație: Campionatele Europene de la Budapesta (Ungaria) 5 - Fotbal: Manșa secundă a turului trei preliminar al Ligii Europa 6 - Atletism: Liga de diamant, Stockholm (Suedia) 9-15 - Tenis: ATP - Toronto (Canada); WTA - Cincinnati (SUA) 13-14 - Atletism: Liga de diamant, Londra 15 - Moto: Marele Premiu al Cehiei 16-22 - Tenis: ATP - Cincinnati (SUA); WTA - Montreal (Canada) 17-18 - Fotbal: Manșa tur a meciurilor de baraj din Liga Campionilor 17-24 - Ciclism: Eneco Tur 19 - Atletism: Liga de diamant, la Zurich (Elveția) 19 - Fotbal: Prima manșă a meciurilor de baraj din Liga Europa 19-22 - Kaiac-canoe: Campiona-tele Mondiale în linie de la Poznan (Polonia) 20-22 - Auto: Raliul Germaniei 23-28 - Tenis: ATP, WTA - New Haven (SUA) 24-25 - Fotbal: Manșa secundă a meciurilor de baraj din Liga Campionilor 26 - Fotbal: Manșa secundă a meciurilor de baraj din Liga Europa 27 - Atletism: Liga de diamant, Bruxelles (Belgia) 27 - Fotbal: Supercupa Europei, Monte Carlo (Franța) 28 august - 12 septembrie - Baschet: Campionatul Mondial masculin, Turcia 28 august - 19 septembrie - Ciclism: Turul Spaniei 29 - Auto: Marele Premiu de Formula 1 al Belgiei 29 - Moto: Marele Premiu al Statelor Unite al Americii 30 august - 12 septembrie - Tenis: US Open (SUA) SEPTEMBRIE 4 - Fotbal: Meciuri din preliminariile Campionatului European din 2012 5 - Moto: Marele Premiu al statului San Marino 6-12 - Lupte: Campionatele Mondiale de la Moscova 9-12 - Kaiac-canoe: Campionatele Mondiale de slalom de la Tacen (Slovenia) 9-13 - Judo: Campionatele Mondiale de la Tokyo (Japonia) 10-12 - Auto: Raliul Japoniei 10-12 - Canotaj: Campionatele Europene de la Montemor-o-Velho (Portugalia) 10-18 - Box: Campionatele Mondiale feminine de la Bridgetown (Barbados) 11-19 - Tenis de masă: Campionatele Europene de la Ostrava (Cehia) 12 - Auto: Marele Premiu de Formula 1 al Italiei 13-19 - Tenis: WTA - Guangzhou (China), Quebec (Canada) 14-15 - Fotbal: Prima etapă a grupelor Ligii Campionilor 16 - Fotbal: Prima etapă a grupelor Ligii Europa 17-19 - Tenis: Semifinalele Cupei Davis 18-30 - Haltere: Campionatele Mondiale din Antalya (Turcia) 19 - Moto: Marele Premiu al Ungariei 19-26 - Gimnastică ritmică: Campionatele Mondiale de la Moscova (Rusia) 20-26 - Tenis: ATP - Metz (Franța), București (România); WTA - Seul (Coreea de Sud), Tașkent (Uzbekistan) 23 septembrie - 3 octombrie - Baschet: Campionatul Mondial feminin, Cehia 24 septembrie - 10 octombrie - Volei: Campionatul Mondial masculin, Italia 26 - Auto: Marele Premiu de Formula 1 al statului Singapore 27 septembrie - 3 octombrie - Tenis: ATP - Kuala Lumpur (Malaysia), Bangkok (Thailanda); WTA - Tokyo (Japonia) 28-29 - Fotbal: Etapa a II-a a grupelor Ligii Campionilor 29 septembrie - 3 octombrie - Ciclism: Campionatele Mondiale pe șosea, Melbourne (Australia) 30 - Fotbal: Etapa a II-a a grupelor Ligii Europa.