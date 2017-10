Evenimentele sportive ale anului 2010 (II)

Marţi, 29 Decembrie 2009

Cel mai important eveniment al verii lui 2010 este, fără îndoială, Campionatul Mondial de fotbal din Africa de Sud, turneu final la care, din păcate, naționala României nu s-a calificat. La fel de atractive se mai anunță Campionatele Europene de gimnastică, turneele de Grand Slam de la Roland Garros și Wimbledon, dar și etapele Ligii de diamant la atletism. APRILIE 1- Baschet: Meciul 4 al sferturilor de finală din Euroliga masculină; Prima manșă a finalei Eurocupei feminine 1 - Fotbal: Prima manșă a sfer-turilor de finală ale Ligii Europa 2-4 - Auto: Raliul Iordaniei 2-11 - Haltere: Campionatele Europene de la Minsk (Belarus) 3-4 - Handbal: Manșa secundă a optimilor de finală ale Ligii Cam-pionilor, masculin 4 - Auto: Marele Premiu al Malaysiei 4-5 - Volei: Final Four al Ligii Campionilor, feminin 6-7 - Fotbal: Manșa secundă a sferturilor de finală ale Ligii Cam-pionilor 7 - Baschet: Al cincilea meci al sferturilor de finală din Euroliga masculină; Manșa secundă a finalei Eurocupei feminine 8 - Fotbal: Manșa secundă a sferturilor de finală ale Ligii Europa 9-11 - Baschet: Final Four al Euroligii feminine 9-11 - Rugby: Sferturile de finală ale Cupei Europei 10-11 - Handbal: Manșa tur a semi-finalelor Ligii Campionilor, feminin 10-11 - Volei: Final Four al Ligii Campionilor, masculin 11 - Atletism: Maratonul de la Paris 11 - Ciclism: Cursa Paris-Roubaix 11-18 - Haltere: Campionatele Europene de la Minsk (Belarus) 12-18 - Tenis: ATP - Monte-Carlo (Franța); WTA - Charleston (SUA), Barcelona (Spania) 13-18 - Lupte: Campionatele Europene de la Baku (Azerbaidjan) 16-18 - Auto: Raliul Turciei 17-18 - Handbal: Manșa secundă a semifinalelor Ligii Campionilor, feminin 17-18 - Moto: Cursa de 24 de ore de la Le Mans (Franța) 18 - Auto: Marele Premiu de Formula 1 al Chinei 19-25 - Tenis: ATP - Barcelona (Spania) 20-21 - Fotbal: Prima manșă a semifinalelor Ligii Campionilor 21-25 - Gimnastică: Campionatele Europene masculine de la Birmingham (Marea Britanie) 21-25 - Handbal: Prima manșă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor, masculin 22 - Fotbal: Prima manșă a semifinalelor Ligii Europa 23-25 - Judo: Campionatele Europene de la Viena (Austria) 24-25 - Handbal: Prima manșă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor, masculin 24-25 - Tenis: Semifinalele Fed Cup 25 - Moto: Marele Premiu al Japoniei 26 aprilie - 2 mai - Tenis: ATP - Roma (Italia), WTA - Stuttgart (Germania), Fes (Maroc) 27-28 - Fotbal: Manșa secundă a semifinalelor Ligii Campionilor 28 aprilie - 2 mai - Gimnastică: Campionatele Europene feminine de la Birmingham (Marea Britanie) 28 aprilie - 2 mai - Handbal: Manșa retur a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor, masculin 29 - Fotbal: Manșa secundă a semifinalelor Ligii Europa 30 aprilie - 2 mai - Karate: Campionatele Europene de la Atena MAI 1-2 - Handbal: Manșa secundă a semifinalelor Ligii Campionilor, masculin 1-2 - Rugby: Semifinalele Cupei Europei 3-9 - Tenis: ATP - Estoril (Portugalia), Belgrad (Serbia), Munchen (Germania); WTA - Roma (Italia), Estoril (Portugalia) 7-9 - Baschet: Final Four al Euroligii masculine, la Paris (Franța) 7-9 - Auto: Raliul Noii Zeelande 7-23 - Hochei pe gheață: Campionatul Mondial, la Mannheim și Koln (Germania) 8-9 - Handbal: Prima manșă a finalelor cupelor europene feminine 8-30 - Ciclism: Turul Italiei 9 - Auto: Marele Premiu de Formula 1 al Spaniei 10-16 - Taekwondo: Campionatele Europene de la Sankt Petersburg (Rusia) 10-16 - Tenis: ATP, WTA - Madrid (Spania) 12 - Fotbal: Finala Ligii Europa, Hamburg (Germania) 14 - Atletism: Liga de diamant, Doha (Qatar) 15-16 - Handbal: Manșa secundă a finalelor cupelor europene feminine 16 - Auto: Marele Premiu de Formula 1 al Principatului Monaco 22 - Fotbal: Finala Ligii Campionilor, Madrid (Spania) 22 - Rugby: Finala Cupei Europei, Saint-Denis (Franța) 22-23 - Handbal: Prima manșă a finalelor cupelor europene masculine 23 - Atletism: Liga de diamant, Shanghai (China) 23 - Moto: Marele Premiu al Franței 23-30 - Tenis de masă: Campionatele Mondiale pe echipe de la Moscova (Rusia) 23 mai - 6 iunie - Tenis: Roland Garros (Franța) 24-30 - Tir cu arcul: Campionatele Europene de la Rovereto (Italia) 28-30 - Auto: Raliul Portugaliei 29-30 - Handbal: Manșa secundă a finalelor cupelor europene masculine 29-30 - Handbal: Final Four al Ligii Campionilor, masculin, Koln (Germania) 30 - Auto: Marele Premiu de Formula 1 al Turciei IUNIE 4 - Atletism: Liga de diamant, Oslo (Norvegia) 5-6 - Kaiac-canoe: Campionatele Europene de slalom, Bratislava (Slovacia) 6 - Moto: Marele Premiu al Italiei 6-13 - Ciclism: Cursa Criterium Dauphine Libere 7-13 - Tenis: ATP - Halle (Germania), Londra (Marea Britanie); WTA - Birmingham (Marea Britanie) 10 - Atletism: Liga de diamant, Roma (Italia) 11 iunie - 11 iulie - Fotbal: Campionatul Mondial, Africa de Sud 12 - Atletism: Liga de diamant, New York (SUA) 12-20 - Ciclism: Turul Elveției 14-19 - Tenis: ATP, WTA - Bois-le-Duc (Olanda), Eastbourne (Marea Britanie) 20 - Moto: Marele Premiu al Marii Britanii 21 iunie - 4 iulie - Tenis: Wimbledon (Marea Britanie) 27 - Auto: Marele Premiu de Formula 1 al Europei, Valencia (Spania) 29-30 - Fotbal: Prima manșă a turului întâi preliminar al Ligii Campionilor.