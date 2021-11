Eveniment festiv la Cumpăna. „Fetiţele de Aur” au fost premiate pentru performanţele obţinute

Edilul a spus, în mai multe rânduri, că nu va ezita niciodată să aloce bani pentru sportul cumpănean pe care vrea să îl dezvolte şi mai mult decât a făcut-o până acum.





„Fetiţele de Aur”, aşa cum sunt numite de către conducerea clubului CS Victoria Cumpăna, au defilat în sala de sport într-un ocean de aplauze al celorlalţi sportivi, al antrenorilor dar şi al părinţilor care se aflau în tribune.





Performanţele obţinute de micuţele gimnaste nu ar fi fost posibile fără antrenoarea Elena Vlad, cea care petrece foarte mult timp cu „Fetiţele de Aur” şi este atentă la fiecare parte din pregătirea lor.





„Ne pregătim foarte intens, de luni până vineri, câte 3-4 ore pe zi. Lucrez cu copii foarte mici şi pentru ei este foarte greu să respecte acest program, însă îl facem pentru a avea rezultate. Nu mai au timp să doarmă la prânz, nu mai au timp să se joace cu păpuşile, vin de la grădiniţă şi de la şcoală obosite, direct la antrenament. Seara nu mai au timp de nimic. Eu le spun că ne jucăm prin a face gimnastică şi fie vorba între noi, ne jucăm şi câştigăm medalii. În fiecare an am avut rezultate, dar am crescut numărul premiilor şi datorită faptului că am crescut numărul copiilor. Competiţia este competiţie, iar adversarele noastre sunt foarte valoroase, astfel că oricând putem să nu mai câştigăm atâtea medalii, însă noi încercăm să ne menţinem acolo sus”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Elena Vlad.