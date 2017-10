Europa de Sud-Est îşi trage un turneu de cinci stele

Asociația Internațională de Rugby Dunăre - Marea Neagră primește, în week-end, botezul

Europa de Sud-Est își trage un turneu de cinci stele

Un proiect senzațional la care s-a muncit timp de patru ani va fi finalizat, în acest final de săptămână, la Mamaia. Asociația Internațională de Rugby Dunăre - Marea Neagră se va constitui în mod oficial, urmând a deveni cea mai importantă structură de profil din Europa de Sud-Est. Alertă în lumea sportului cu balonul oval: Turneul celor 6 Națiuni este pe punctul de a intra într-un con de umbră! Și asta pentru că reprezentanții a cinci țări sud-europene (România, Bulgaria, Croația, Ucraina și Rep. Moldova) și-au dat mâna și au pus bazele Asociației Internaționale de Rugby Dunăre - Marea Neagră, for care va primi, în week-end, certificatul de botez. La eveniment, care se va desfășura de mâine și până duminică, în stațiunea Mamaia, vor participa nume grele ale rugby-ului: Ivan Ivanov, Nikola Slatarski (președinte, respectiv vicepreședinte al CS Spartak Varna Rugby Club / Bulgaria), Ivan Rocic (președinte al CS Zagreb Rugby Club), Denis Velickovic (reprezentant al Uniunii de Rugby a Croației; director al echipelor naționale U17, U20 și feminine ale Croației), Leonid Shelestovych, Maksym Surkov (reprezentanți ai Federației de Rugby a Ucrainei), George Straton (președinte al Federației Române de Rugby), Daniel Mitrea (antrenor federal în cadrul FRR), Vasile Chirondojan (președinte CS Cleopatra), Vasile Revenco și Veaceslav Bulai (președinte, respectiv vicepreședinte al Federației de Rugby a Republicii Moldova). Lucrările vor demara vineri, la Hotelul Bavaria Blu, locația aleasă pentru cartierul general, iar conferința de presă, în care vor fi prezentate componența Consiliului Director, scopul și acțiunile asociației, va avea loc sâmbătă, 19 aprilie, de la ora 11. Constituită în premieră pe Bătrânul continent, Asociația Internațională de Rugby Dunăre - Marea Neagră va fi înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci. „Este sută la sută creația noastră, a clubului Cleopatra, un proiect la care am muncit timp de patru ani, perioadă în care am avut contacte și am trimis invitații pe adresa a 18 națiuni. Membrii fondatori sunt cele cinci federații și cluburile sportive Cleopatra, Spartak Varna și Rugby Zagreb. În mod precis, vor mai adera Georgia și Rusia, care nu și-au putut trimite acum reprezentanții, iar lista rămâne în continuare deschisă, Turcia și Grecia fiind, la rândul lor, încântate de oferta noastră. Vom organiza un turneu de valoare, asemănător T6N, dar pentru națiunile Europei de Sud-Est, gazde urmând a fi, prin alternanță, țările asociate. La turneu, vor participa echipe campioane, de seniori, juniori și fete, la rugby în 15 și în 7”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Vasile Chirondojan.