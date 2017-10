Euro 2016. Primele declaraţii după egalul cu Grecia: "Nu ne mulțumește acest rezultat"

Euro 2016. Primele declarații după egalul cu Grecia: "Nu ne mulțumește acest rezultat"

Ştire online publicată Marţi, 08 Septembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Anghel Iordănescu, selecționerul României, a vorbit despre egalul contra Greciei, 0-0."Cu toții ne-am dorit să câștigăm. În primul rând ar trebui să mulțumim publicului pentru cum ne-a susținut. Am avut momente bune de joc, iar per total, nu ne mulțumește acest rezultat. Din nefericirie, am terminat iar la egalitate, nu am avut claritate la finalizare și ne-am precipitat. Pozitiv este faptul că am atacat și am încercat să marcăm. Nu avem claritate în atac și nu avem forță. Dacă revin Rusescu, Marica și Stancu, poate vom avea puterea de a marca și vom găsi atacantul care să fie decisiv. Dacă vom avea limpezime în atac și un om cu pasă bună, poate vom marca. Eu cred că avem posibilitatea să câștigăm cu Finlanda și o putem face", a spus Iordănescu la TVR 1, citează gsp.roNaționalele de fotbal ale României și Greciei au terminat la egalitate, 0-0, pe Arena Națională din București, într-un meci din Grupa F a preliminariilor EURO 2016.