EURO 2016 / Meciurile din 25 iunie: Elvetia-Polonia (16:00), Tara Galilor-Irlanda de Nord (19:00), Croatia-Portugalia (22:00)

Ştire online publicată Sâmbătă, 25 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Dupa doua zile de pauza de la incheierea fazei grupelor, Euro 2016 continua cu optimile de finala, faza a competitiei care se va disputa in 3 zile. Prima runda eliminatorie a Campionatului European debuteaza sambata, de la ora 16:00, cu partida dintre Elvetia si Polonia. Urmatoarele doua confruntari ale zilei sunt Tara Galilor-Irlanda de Nord (19:00) si Croatia-Portugalia (22:00). Meciurile vor fi transmise Live Score pe HotNews.ro si in direct la Dolce Sport si Pro Tv (Croatia-Portugalia).Confruntarea dintre Elvetia si Polonia va deschide optimile de finala ale Campionatului European din Franta, de la ora 16:00, pe Stade Geoffroy-Guichard din Saint-Etienne. Castigatoarea din aceasta partida se va duela in sferturi cu invingatoarea din meciul Croatia-Portugalia.Elvetia a terminat Grupa A pe locul 2, cu 5 puncte, grupa din care a facut parte si Romania. Tricolorii au fost eliminati de la Euro 2016, dupa ce s-au clasat pe ultimul loc, cu un singur punct. Elvetienii s-au calificat fara infrangere in optimile de finala, dupa ce s-au impus in primul meci de la Euro 2016, scor 1-0, cu Albania si au remizat cu Romania (1-1) si Franta (0-0).Franta a castigat Grupa A, cu 7 puncte, si s-a calificat in optimile de finala ale Campionatului European. Albania a terminat pe locul trei, cu 3 puncte, si a fost eliminata de la Euro 2016.Polonezii s-au clasat pe locul 2 in Grupa C, reusind un total de 7 puncte. In prima partida de la Euro 2016, Polonia a castigat cu Irlanda de Nord, scor 1-0. In al doilea meci, a remizat cu Germania, scor 0-0, iar in ultima etapa a invins-o, scor 1-0, pe Ucraina, care era deja eliminata din competitie.Din Grupa C, s-au mai calificat inca doua echipe: Germania, care a castigat grupa, cu 7 puncte, si Irlanda de Nord, care a terminat pe locul 3, cu 3 puncte, reusind prima calificare din istorie in optimile unui turneu final european. Ucraina n-a obtinut niciun punct in Grupa C si a fost eliminata.De-a lungul timpului, Elvetia si Polonia s-au mai intalnit de 10 ori, fiind 4 victorii pentru polonezi, o victorie pentru elvetieni si 5 remize. Golaveraj: 20-11 pentru Polonia.Partida va fi condusa de arbitrul englez Mark Clattenburg.Echipe probabile:Elvetia: Sommer – Lichtsteiner, Schar, Djourou, Rodriguez – Behrami, Xhaka – Shaqiri, Dzemali, Mehmedi – Embolo. Antrenor: Vladimir Petkovic.Polonia: Fabianski – Cionek, Glik, Pazdan, Jedrzejczyk – Blaszczykowski, Krychowiak, Jodlowiec, Kapustka – Milik, Lewandowski. Antrenor: Adam Nawalka.A doua optime de la Euro 2016 le aduce fata in fata pe Tara Galilor si Irlanda de Nord, doua echipe debutante care au surprins in faza grupelor. Intalnirea va avea loc de la ora 19:00, pe Parc des Princes din Paris si va fi arbitrata de englezul Martin Atkinson. Invingatoarea acestui meci va juca in sferturi impotriva castigatoarei din partida Ungaria-Belgia.In mod neasteptat, Tara Galilor a reusit performanta de a castiga Grupa B, cu 6 puncte, dupa ce au castigat cu Slovacia in primul meci de la Euro 2016, scor 2-1, si s-au impus in fata Rusiei, scor 3-0. In a doua etapa, Tara Galilor a pierdut cu Anglia, scor 2-1.Din Grupa B, s-au mai calificat Anglia (loc 2, 5 puncte) si Slovacia (loc 3, 4 puncte). Rusia a terminat pe ultimul loc, cu un punct, si a fost eliminata din competitie.De cealalta parte, Irlanda de Nord s-a infruntat cu adversari mai puternici si s-a calificat de pe locul al treilea, cu 3 puncte, dintr-o grupa in care pornea ca outsider, cu Germania, Polonia si Ucraina. Victoria impotriva ucrainenilor, scor 2-0, le-a fost suficienta nord-irlandezilor pentru a-si asigura prima calificare din istorie la un Campionat European. In celelalte partide, Irlanda de Nord a pierdut cu Polonia (0-1) si Germania (0-1).Germania (loc 1, 7 puncte) si Polonia (loc 2, 7 puncte) sunt celelalte echipe din Grupa C calificate in optimi. Rusia a obtinut doar un punct in cele trei partide si a fost eliminata de la Euro 2016.Numarul intalnirilor directe este unul impresionant, cele doua echipe confruntandu-se de 96 de ori pana in prezent. Tara Galilor conduce cu 45 de victorii, Irlanda de Nord s-a impus de 27 de ori, iar 24 de partide s-au terminat la egalitate. Golaveraj: 194-133 pentru galezi.Echipe probabile:Tara Galilor: Ward – Chester, Williams, Davies – Gunter, Edwards, Allen, Taylor – Williams, Bale, Ramsey. Antrenor: Chris ColemanIrlanda de Nord: McGovern – Cathcart, McAuley, Evans – McLaughlin, McNair, Baird, Norwood, Ferguson – Davis – Lafferty. Antrenor: Michael O’NeillCroatia si Portugalia se intalnesc in al treilea meci din optimile de finala ale Campionatului European din Franta. Meciul este programat de la ora 22:00, pe Stade Bollaert-Delelis din Lens si il va avea la centru pe arbitrul spaniol Carlos Velasco Carballo. Echipa care se impune in aceasta confruntare va juca in sferturi cu invingatoarea partidei Elvetia vs Polonia.Croatia a obtinut o victorie spectaculoasa impotriva Spaniei (2-1), campioana europeana in editia din 2012 a Campionatului European, si a castigat Grupa D, cu 7 puncte, evitand astfel intalnirea cu Italia in optimi. In celelalte partide din grupa, Croatia a castigat cu Turcia (1-0) si a remizat cu Cehia (2-2).Cealalta echipa calificata este Spania, care a terminat pe locul 2 in Grupa D, cu 6 puncte. Turcia (loc 3, 3 puncte) si Cehia (loc 4, 1 punct) au parasit turneul din Franta.Portugalia s-a calificat cu greu din Grupa F, dupa ce a reusit doar trei remize si s-a clasat pe locul 3. In meciul de debut, Portugalia a terminat la egalitate, scor 1-1, cu debutanta Islanda. In etapa a doua, portughezii au remizat cu Austria, scor 0-0, iar disputa cu Ungaria a fost cea mai spectaculoasa din faza grupelor de la Euro 2016, scor 3-3.Celelalte echipe calificate in optimi din Grupa F sunt Ungaria (loc 1, 5 puncte) si Islanda (loc 2, 5 puncte). Austria a fost eliminata de la Euro 2016, dupa ce a terminat pe ultimul loc, cu un singur punct.Cele doua echipe s-au intalnit doar de 3 ori pana acum, iar Portugalia s-a impus de fiecare data. Golaveraj: 6-0 pentru portughezi.Echipe probabile:Croatia: Subasici - Srna, Jedvaj, Æorluka, Vrsaljko - Badelj, Rog - Perisic, Rakitic, Pjaca - N. Kaliniæ. Antrenor: Ante CacicPortugalia: Rui Patricio – Vieirinha, Pepe, R. Carvalho, Eliseu, Andre Gomes, W. Carvalho, Moutinho, Joao Mario – Nani, Ronaldo. Antrenor: Fernando Santos