EURO 2016 / Franța – România, astăzi, de la 22:00. Echipele probabile

Ştire online publicată Vineri, 10 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Zi mare pentru fotbalul românesc! Tricolorii înfruntă astăzi Franța, în meciul de deschidere al Campionatului European. Anghel Iordănescu promite o tactică mai ofensivă, prin care să îi surprindă pe cocoșii galici.Așteptarea a luat sfârșit. La jumătate de an de când a aflat că va deschide în premieră un turneu final, România e pregătită de duelul cu Franța.„Mergem pe linia pe care noi ne-am pregătit-o în ultima perioadă, nu dorim să jucăm defensiv, vrem un joc echilibrat, în care să punem probleme francezilor, știind că în defensivă Franța are o sumedenie de puncte nerezolvate”, a spus selecționerul Anghel Iordănescu, potrivit Digi24.ro.„Sigur, e meciul carierei noastre de până acum. Ne dorim foarte mult să începem cu bine acest turneu, ne dorim să avem o atitudine bună și să facem jocuri bune”, a completat Vlad Chiricheș, Napoli/România.„E cea mai mare satisfacție să ajungi la Euro, oricine își dorește să joace la Euro”, a spus Mihai Pintilii, Steaua/România.România, cea mai bună defensivă din preliminariile europene, se va lupta cu un atac stelar - Deschamps are de ales dintre Griezmann, Giroud, Gignac și Martial.„Sunt convins că oricare din jucătorii de atac ai Franței pot face diferența. Aici noi suferim, nu avem jucători care să facă diferența individual”, a mai spus Iordănescu.„E un meci important, dar nu mai important ca cele două din grupă. Fiind deschidere, e mult mai special și până acum e meciul carierei în care voi evolua”, a spus Ciprian Tătărușanu, Fiorentina/România.