EURO 2016 / Adam Nawalka: „Această înfrângere este o mare decepţie”

EURO 2016 / Adam Nawalka: „Această înfrângere este o mare decepție”

Selecționerul Poloniei, Adam Nawalka, își îndeamnă elevii să țină capul sus după înfrângerea la penalty-uri în fața Portugaliei, din sferturile de finală ale Campionatului European.„Această înfrângere este o mare decepție, un moment foarte dificil pentru jucători, care au muncit pe brânci și au pus toată inima pe durata turneului. Ambele echipe au practicat un fotbal bun, au avut o bună prestație cu multe dueluri. Trebuie să rămânem optimiști. Nu am pierdut niciun meci. Eu vreau să le mulțumesc jucătorilor. Sper totuși că nu am dezamăgit, întrucât așteptările erau mari. Eu cred că am adus multă bucurie suporterilor noștri. Vom avea timp să analizăm, să tragem concluziile, dar trebuie să fim mulțumiți. Trebuie să privim viitorul cu optimism. Asta contează și le-am spus și jucătorilor mei", a mai spus Adam Nawalka.