Gigi Becali, sancționat de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării

„Eu nu angajez homosexuali“

Ştire online publicată Marţi, 21 Decembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Finanțatorul Stelei, Gigi Becali, a fost sancționat prin avertisment de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, pentru afirmațiile făcute în legătură cu presupusa orientare homosexuală a fotbalistului bulgar Ivan Ivanov. CNCD a decis că Gigi Becali a adus atingere dreptului la demnitate al persoanelor homosexuale. Într-o conferință de presă din 8 aprilie, europarlamentarul Gigi Becali a rupt atenționările primite din partea Consiliului privind declarațiile lui din februarie, când a spus că nu va accepta transferul lui Ivan Ivanov, dacă jucătorul este homosexual. Finanțatorul grupării steliste a precizat că se ghidează „după Sfânta Scriptură și apoi după legile omenești”. „Dacă era angajat și îl dădeam afară când aflam că era homosexual, da, aveau dreptate. Eu pot să angajez oameni de numai 1,90, e discriminare pentru ceilalți? Eu pun ce reguli vreau. Și eu la Steaua nu angajez homosexuali. Dacă se strecoară vreunul, fără să știu eu, nu-l mai dau afară, dar îl trimit la echipa a IV-a, că și acolo avem nevoie. Eu mă ghidez după Sfânta Scriptură, nu după legile omenești. Alea ale lui Dumnezeu le respect mai întâi și pe urmă pe cele omenești”, a arătat Becali, citat de Mediafax. „Eu am dreptul să angajez pe cine vreau, cum au și ei, homosexualii, drepturi. Vă jur că îi iubesc pe toți oamenii la fel, indiferent de înclinațiile sexuale. Niciodată nu o să existe homosexuali la Steaua. Nu vreau să lucrez cu homosexuali, nu vreau să-i angajez la mine. Care e problema lor? Nu am nimic cu ei, îi respect ca pe toți oamenii, numai că nu vreau să lucrez cu ei, am ghinion, asta cred eu” Gigi Becali, finanțator Steaua