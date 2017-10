Eşti tare, Waldemare!

„Noaptea Campionilor“, gală de box profesionist la Constanța

Ești tare, Waldemare!

Ştire online publicată Sâmbătă, 14 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Pugilistul Waldemar Cucereanu și-a păstrat titlul de campion național la categoria 58, 967 kilograme, după ce l-a învins la puncte pe Romeo Păun, în cadrul galei profesioniste „Noaptea Campionilor”, eveniment organizat, joi seară, în Sala Sporturilor din Constanța. „Mă așteptam la un meci greu, pentru că ne cunoșteam destul de bine, am fost colegi la Dinamo. Eu mi-am schimbat însă stilul și m-am dus peste el, ceea ce probabil l-a bulversat”, a declarat Waldemar Cucereanu, care a reușit, astfel, să rămână neînvins după nouă meciuri. Campionul a primit centura din partea lui Peter Vondracek, invitatul special al galei. „Este o idee bună să boxez pentru România. Îmi place să mă lupt și aici am foarte buni prieteni, mă simt ca acasă“, a afirmat Vondracek, căruia promotorul Eduard Irimia i-a propus să reprezinte țara noastră în viitoarele gale. Singurul meci feminin din program s-a încheiat cu victoria clară a Corinei Cîrlescu, sportiva învingând-o la puncte pe Simona Penchakova. „Îmi pare rău că nu am reușit să câștig prin KO. Am tras tare în ring, dar am o ușoară răceală care mi-a scăzut din putere“, a spus Corina. Sorin Tănăsie, victorie controversată Marea surpriză a galei a constituit-o victoria venezueleanului Pedro Jose Verdu Penu în fața lui Cristian Hodorogea, informează agenția NewsIn. Pugilistul sud-american a dominat cu autoritate întâlnirea, fiind ovaționat la final de publicul constănțean. „A fost cel mai frumos meci de box profesionist pe care l-am văzut în România. Am spus că unul dintre români va pierde, pentru că am adus adversari puternici“, a declarat promotorul Eduard Irimia. În meciul vedetă, Sorin Tănăsie l-a învins la puncte pe venezueleanul Edinso Torres, printr-o decizie la limită, 2-1. „Am fost anunțat târziu și, de aceea, nu m-am putut pregăti așa cum trebuie. Până la meciul pentru titlul european, mai sunt însă două luni și atunci va fi altfel“, a spus Tănăsie, deranjat de faptul că publicul a contestat decizia arbitrilor. Rezultatele complete ale galei Cosmin Pârvu l-a învins la puncte pe Roman Chelingarjan (Letonia) - categoria 63,503 kg; Florin Stan l-a învins la puncte pe Mihai Iftode - categoria +90,719 kg; Waldemar Cucereanu l-a învins la puncte pe Romeo Păun - categoria 58,967 kg; Lucian Boț l-a învins prin KO tehnic, în repriza a 5-a, pe Evgenijs Stamburkis (Letonia) - categoria 90,719 kg; Corina Cârlescu a învins-o la puncte pe Simona Penchakova (Slovacia) - categoria 52,163 kg; Cristian Hodorogea a pierdut la puncte în fața lui Pedro Jose Verdu Pena (Venezuela) - categoria 63,503 kg; Viorel Simion l-a învins la puncte pe Fernando Jose Guevara (Venezuela) - categoria 58,967 kg; Sorin Tănăsie l-a învins la puncte pe Edinso Torres (Venezuela) - categoria 55,338 kg. Rezultatele complete ale galei Cosmin Pârvu l-a învins la puncte pe Roman Chelingarjan (Letonia) - categoria 63,503 kg; Florin Stan l-a învins la puncte pe Mihai Iftode - categoria +90,719 kg; Waldemar Cucereanu l-a învins la puncte pe Romeo Păun - categoria 58,967 kg; Lucian Boț l-a învins prin KO tehnic, în repriza a 5-a, pe Evgenijs Stamburkis (Letonia) - categoria 90,719 kg; Corina Cârlescu a învins-o la puncte pe Simona Penchakova (Slovacia) - categoria 52,163 kg; Cristian Hodorogea a pierdut la puncte în fața lui Pedro Jose Verdu Pena (Venezuela) - categoria 63,503 kg; Viorel Simion l-a învins la puncte pe Fernando Jose Guevara (Venezuela) - categoria 58,967 kg; Sorin Tănăsie l-a învins la puncte pe Edinso Torres (Venezuela) - categoria 55,338 kg.