"Este trist pentru noi, românii, să nu avem o arenă pe care să putem creşte"

Simona Halep trage semnalul de alarmă

"Este trist pentru noi, românii, să nu avem o arenă pe care să putem crește"

Jucătoarea de tenis Simona Halep, numărul 1 mondial, a declarat, ieri, într-o conferință de presă susținută la Senat, că este momentul să tragă un semnal de alarmă pentru ca Arenele BNR să revină în circuitul sportiv, deoarece sunt foarte importante pentru viitorul tenisului românesc.„Eu am avut ocazia să joc pe Arena Centrală, dar acum este trist că nu avem o arenă unde să arătăm că am muncit în acești ani. Copiii nu au posibilitatea să vină și să vadă meciurile noastre, pentru că acum suntem 5-6 fete în Top 100 WTA. Cred că este momentul ca toți să punem umărul și să tragem un semnal de alarmă. Pentru viitorul nostru este foarte importantă această bază sportivă. Și nu numai pentru tenis, ci și pentru înot, fotbal și celelalte sporturi. Este un minus pentru noi, românii, că nu avem o arenă pe care să putem crește. Cei din Franța sau SUA au posibilitatea să înceapă să trăiască emoțiile pe un teren mare de când sunt mici. Sper să mai am ocazia să mai joc pe această arenă”, a declarat Simona Halep, citată de Agerpres.BNR, dată în judecatăPreședintele Comisiei Economice, Industrii și Servicii a Senatului României, Daniel Cătălin Zamfir, a anunțat, în cadrul aceleiași conferințe de presă, la care au mai participat Ion Țiriac, Ilie Năstase, George Cosac, Camelia Potec, Bogdan Stelea și Florin Segărceanu, că i-a solicitat în mod public premierului Mihai Tudose denunțarea protocolului „ilegal” dintre Banca Națională și MTS din 1991 pentru revenirea Arenelor BNR în proprietatea statului și reintroducerea lor în circuitul sportiv.La rândul său, Țiriac a precizat că el și mai mulți foști sau actuali jucători de tenis, precum Ilie Năstase și Simona Halep, au dat în judecată Banca Națională a României pentru reincluderea Arenelor BNR în circuitul sportiv, mai exact pentru transferul bazei din administrarea Băncii Naționale a României către statul român, pentru a putea fi modernizată și folosită.