Președintele CS Cleopatra Mamaia, Vasile Chirondojan:

„Este rândul nostru să fim campionii României!“

După ani de zile în care a câștigat medalii de argint și bronz sau a scăpat printre degete un loc pe podium, CS Cleopatra Mamaia are șansa de a cuceri, în premieră, medaliile de aur la un turneu final de rugby - juniori.Astăzi, pe stadionul „Constructorul-Cleopatra” din Complexul Sportiv „Badea Cârțan”, debutează întrecerile turneului final al Campionatului Național de rugby juniori U18, competiție la care participă șase echipe: CS Cleopatra Mamaia, ACS Flamingo București, CSA CSS Steaua București, RCM U Vest Timișoara, Industria Sârmei 1921 Câmpia Turzii și CSS Gura Humorului.În tabăra reprezentantei Constanței, domnește optimismul, toată lumea - de la președinte până la ultimul jucător de rezervă - gândindu-se numai la titlul național.„Au trecut peste 10 ani de investiții, de muncă, în care am câștigat medalii de argint sau bronz. Cred că a venit timpul să culegem roadele investiției, iar această generație U18 să aducă, în premieră pentru clubul nostru, titlul de campioană a României pe litoral. Așteptăm de mult timp această performanță și am convingerea că o putem realiza. Echipa are numai victorii în sezonul regulat, iar în turneul final, cred că ne vom bate pentru titlu cu Steaua și Flamingo. Însă, toți adversarii sunt de valoare, nimeni nu trebuie subestimat”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan.Argumente în favoarea acestui deziderat stau buna pregătire fizică, tactică și psihologică a jucătorilor, dar ambiția și dorința de afirmare a celor doi tineri antrenori, Radu Nicolae Mocanu (profesor de educație fizică la Liceul „Gh. Duca”) și Victor Bezușcu (student în an terminal la Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Univer-sității „Ovidius”), pentru care cucerirea titlului național ar cântări, în perspectivă, foarte mult în CV.v v vOrganizatorii turneului din „Badea Cârțan” sunt Federația Română de Rugby și CS Cleopatra Mamaia. Parteneri - Asociația Județeană de Rugby Constanța, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța și Consiliul Județean Constanța. Parteneri Media - Cuget Liber și Radio Constanța.