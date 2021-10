„Este o senzație minunată să-i aud pe suporteri cum îmi strigă numele. Extraordinar!”

HC Dobrogea Sud are patru victorii din cinci partide disputate în această ediţie a Ligii Naţionale de handbal masculin, un bilanţ bun, care o plasează pe locul cinci în clasament, cu 12 puncte, tot atâtea câte a acumulat şi ocupanta locului trei, CSM Bucureşti, „delfinii” mai având chiar de jucat o restanţă.Ultima „victimă” a Dobrogei Sud a fost CS Minaur Baia Mare, pe care echipa constănţeană a învins-o, cu scorul de 26-22, la Sala Sporturilor, în etapa a şasea de campionat, iar unul dintre artizanii victoriei a fost tânărul portar Gabriel Preda.Jucătorii antrenaţi de Djordje Cirkovic şi George Buricea nu şi-au găsit ritmul în prima repriză, iar pe acest fond, maramureşenii au condus la pauză, 14-13. De la vestiare a ieşit însă o echipă a Constanţei mult mai montată, iar lucrurile au stat diferit în repriza secundă. La doar 19 ani, puştiul Gabriel Preda l-a înlocuit cu succes între buturi pe Dani Vasile şi a reuşit o serie de parade spectaculoase care au tăiat elanul băimărenilor.„A fost o victorie muncită. Adversarii ne-au pus destul de multe probleme la început, dar ne-am revenit pe parcurs şi am gestionat totul cum trebuie. Am fost motivat, am vrut să ajut echipa cât pot de mult şi se pare că am reușit. Suporterii au fost extraordinari şi ne-au încurajat. Este o senzație minunată să-i văd, să-i aud cum îmi strigă numele. Extraordinar!”, a declarat, pentru site-ul oficial al clubului, portarul Gabriel Preda.La rândul său, antrenorul principal Djordje Cirkovic a evidenţiat forma bună a tânărului goal-keeper.„A fost un derby adevărat. Noi am avut ceva probleme în apărare, dar în repriza a doua ne-am revenit. Preda a reuşit cinci-şase parade şi nu am mai greşit atât de mult în atac. Am meritat să câştigăm. Am luat cele trei puncte şi asta este cel mai important”, a spus tehnicianul sârb.Etapa viitoare, duminică, 17 octombrie, HC Dobrogea Sud va juca, în deplasare, cu CSM Bacău, echipă fără victorie în actuala stagiune, care se zbate să scape de retrogradare.Foto: Handbal Club Dobrogea Sud