"Este o performanţă incredibilă", declară antrenorul lui Liverpool, după calificarea în finală

"Este o performanță incredibilă", declară antrenorul lui Liverpool, după calificarea în finală

Antrenorul echipei engleze de fotbal FC Liverpool, germanul Jurgen Klopp, a salutat performanța "incredibilă" reușită marți seara de elevii săi, care s-au calificat în finala Ligii Campionilor, pentru al doilea an consecutiv, după ce au învins cu scorul de 4-0 formația spaniolă FC Barcelona, la capătul unui meci extraordinar, desfășurat pe stadionul Anfield."Este o seară specială. Să câștigi împotriva Barcelonei este unul dintre cele mai grele lucruri din fotbal, iar faptul că noi am reușit să o facem la o astfel de diferență este o performanță incredibilă", a declarat Klopp la finalul jocului."Este o mare victorie și o seară mare. Este scenariul pe care îl doream. Jucătorii mei sunt uriași și sunt atât de mândru să fiu managerul acestei echipe. Este un amestec între jucători excepționali, un club magnific și suporteri care creează o ambianță unică. Este ceva incredibil, foarte emoționant", a adăugat tehnicianul german."Îmi voi aminti toată viața mea de această seară. Nici măcar nu am văzut cel de-al patrulea gol. Am văzut doar mingea în plasă, a fost prea rapid. Ceva genial. Sunt 19 ani de când sunt antrenor și nu îmi amintesc să fi văzut un alt meci ca acesta", a mai spus antrenorul lui Liverpool.Învinși cu 3-0 la Barcelona, în meciul tur, "cormoranii" au reușit să se impună cu 4-0 pe teren propriu, grație ''dublelor'' semnate de belgianul Divock Origi (7, 79) și olandezul Georginio Wijnaldum (54, 56), ultimul introdus în joc după pauză.FC Liverpool va avea ca adversară în finala Ligii Campionilor câștigătoarea duelului dintre Ajax Amsterdam și Tottenham Hotspur, care se vor înfrunta miercuri seara în Olanda, în manșa secundă. În meciul tur, disputat la Londra, Ajax a câștigat cu 1-0.