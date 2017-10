„Este clar că trebuie să vină cineva lângă noi ca să putem face performanţă“

Interviu cu președintele FC Farul, Neculai Tănasă:

„Este clar că trebuie să vină cineva lângă noi ca să putem face performanță“

Președintele FC Farul, Neculai Tănasă, a oferit, ieri, un interviu pentru „Cuget Liber“, în care și-a exprimat punctul de vedere cu privire la ultimele reușite și planurile de viitor ale grupării de pe litoral.- Ce părere aveți de revenirea spectaculoasă a Farului din ultimele meciuri?- Este o revenire normală. Lotul de jucători este unul bun din punctul meu de vedere și nu meritam să fim pe ultimul loc în Liga a II-a. Am avut încredere în domnul Răuță. Îl cunosc personal, pentru că dacă nu-l cunoșteam, probabil nu-l puneam antrenor. Se vede că a dat alt suflu echipei, unul pozitiv, în care toți trag la aceeași căruță, pentru că în trecut, unii mai trăgeau și pe lângă.- După ultimele evoluții, merită FC Farul să rămână în eșalonul secund?- Pentru numele „Farul”, evitarea retrogradării este un obiectiv inadmisibil, de care nici nu vreau să vorbesc. Nu vreau să caut vinovați, pentru că nu ne ajută cu nimic în prezent. Vrem să ne ducem treaba la bun sfârșit până la încheierea returului, iar după, nu mai depinde nici de Tănasă, nici de Răuță, nici de Bănică Oprea ce se va întâmpla. Este clar că trebuie să vină cineva lângă noi ca să putem face performanță.- Atacantul Sorin Chițu a revenit printre golgeterii Seriei I, vă surprinde explozia lui?- Chițu este un jucător bun și a demonstrat-o. Știți cum e, mai intri într-o pasă mai proastă, așa cum a făcut-o el la începutul campionatului și la începutul returului, dar este bine că și-a revenit exact când am avut mai multă nevoie de el. A pus umărul la ultimele evoluții și a fost decisiv, dar este de apreciat inițiativa întregii echipe.- În cazul în care echipa va scăpa de problemele financiare, va rămâne Chițu în planurile Farului și pentru sezonul viitor?- Ne dorim să continuăm cu majoritatea jucătorilor din actualul lot și în sezonul următor și chiar să aducem ceva în plus. Dar acum, ne rezumăm la ce mai avem de jucat până la sfârșitul returului și să realizăm obiectivul acesta rușinos de evitare a retrogradării. În funcție de ce se va întâmpla, vom vedea ce avem de făcut pe viitor.- Urmează meciul cu CSM Unirea Slobozia, unul care ar putea fi decisiv în salvarea Farului de la retrogradare.- Este adevărat. Mergem la Slobozia cu gândul numai la victorie, dar trebuie să ținem cont că și ei au o echipă bună, iar noi trecem prin probleme de efectiv. Avem jucători suspendați și vreo doi-trei jucători accidentați. Nu cred că vom putea să aliniem unsprezecele de bază. Dar, cu ocazia asta, revine rândul celorlalți jucători să demonstreze că merită să facă parte din lot.v v vFC Farul va întâlni, mâine, în deplasare, pe CSM Unirea Slobozia, de la ora 11.00, într-un meci contând pentru etapa a XXVII-a a Ligii a II-a.