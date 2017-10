ESTE CAMPIOANĂ! Simona Halep a câştigat turneul de la Indian Wells!

ESTE CAMPIOANĂ! Simona Halep a câștigat turneul de la Indian Wells!

Ştire online publicată Duminică, 22 Martie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Jucătoarea constănțeană de tenis Simona Halep, numărul trei mondial, a câștigat turneul WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 5.381.235 dolari, azi, după ce a învins-o pe sârboaica Jelena Jankovic, cu 2-6, 7-5, 6-4.Simona și-a adjudecat astfel cel mai important titlu al carierei, după un meci care a durat două ore și 37 de minute și cu o desfășurare dramatic, având o revenire extraordinară.Pentru românca de 23 de ani acesta este al treilea titlu câștigat în 2015 și al 11-lea din carieră, după cele de la Nürnberg, 's-Hertogenbosch, Budapesta, New Haven, Moscova, Sofia, toate în 2013, Doha și București în 2014, Shenzhen, Dubai și Indian Wells anul acesta.După acest succes, Halep va deveni lider în clasamentul ''Road to Singapore'', pentru Turneul Campioanelor, care contabilizează cele mai bune rezultate dintr-un an calendaristic, scrie Agerpres.