„Oval 5 Beach Rugby Black Sea România”, ediția a patra

Eseuri la nisip, pe plaja din Mamaia

Capul de afiș al săptămânii sportive viitoare este ținut de turneul de beach-rugby de la Mamaia, unde vor veni să dea placaje și să înscrie eseuri peste 600 de sportivi.Asociația Sportivă „Oval 5 Beach Rugby România”, în parteneriat cu CVM Tomis, Consiliul Județean, Primăria Constanța, Administrația Bazinală a Apelor Dobrogea-Litoral, CS Cleopatra Mamaia, Decathlon Constanța, Asociația Județeană de Rugby Constanța, Dobrogea Rugby, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța, Federația Română de Rugby și Ministerul Turismului, organizează, în perioada 1-6 iulie, cea de-a patra ediție a turneului „Oval 5 Beach Rugby Black Sea România”.Turneul se va desfășura la categoriile U10, U12, U14, U16, U17, U18. De asemenea, vor avea loc și meciuri de rugby feminin, plus cele de old-boys, în care cinci echipe - CSM Sibiu, CS Năvodari, Selecționata Antrenorilor, Selecționata Constanța 1 și Selecționata Constanța 2 - își vor disputa Cupa „Viorel Spinei”.„Peste 600 de copii vor participa la competiție. Turneul a crescut în valoare de la an la an, iar la ediția aceasta, în premieră, vom avea întreceri la feminin, cu participarea cluburilor RC Buzău, CSM Pașcani, CS Focșani, Deea Ciorogârla și Colegiul Național «Aurel Vlaicu» București. Urăm mult succes tuturor competitoarelor”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele Asociației Sportive „Oval 5 Beach Rugby România”, Vasile Chirondojan.Echipele din județul nostru care intră în disputele pe nisipul din Mamaia sunt: Constructorul Constanța, CS Cleopatra, CS Tomitanii, CS Năvodari, Școala Gimnazială nr. 8 „Fortuna” Constanța și CS Mușchetarii Mihail Kogălniceanu.Din țară, vor sosi echipe reprezentând echipe din orașele București, Cluj, Prisecani, Sibiu, Pantelimon, Brașov, Câmpia Turzii, Buzău, Băicoi, Suceava, Bârlad, Giurgiu, Pașcani, Buftea, Focșani.Săptămâna rugbistică viitoare se va încheia pe stadionul „Constructorul-Cleopatra” din Complexul Sportiv „Badea Cârțan”, unde, sâmbătă, 6 iulie, și duminică, 7 iulie, se vor desfășura partidele celei de-a doua etape a Campionatului de mini-rugby, organizat de Federația Română de Rugby, în parteneriat cu Asociația Sportivă „Oval 5 Beach Rugby România” și CS Cleopatra, la categoriile de vârstă U10, U12 și U14.