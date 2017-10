Turneul „Oval 5 Beach Rugby Black Sea”, ediția a II-a

Eseuri la nisip, pe plaja Cazino

Ştire online publicată Luni, 27 Iunie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Primele meciuri din cadrul celei de-a doua ediții a turneului „Oval 5 Beach Rugby Black Sea” au avut loc, ieri, pe plaja Cazino din stațiunea Mamaia. Începând cu ora 9, echipele au intrat în scenă. Iată rezultatele înregistrate: U12: Joița 07 - Școala nr. 8 Constanța 4-2, CC Buftea - CTMR Metrou 8-1, AS Tomitanii - CS Cleopatra 2-5, Școala nr. 8 Constanța - CC Buftea 1-5; U14: AS Tomitanii 1 - CSR Pașcani 9-0, Palatul Copiilor Giurgiu - CSS 3 Steaua 0-8, CC Buftea - CTMR Metrou 9-0. Etapa a doua se dispută astăzi, după următorul program: U12: CTMR Metrou - AS Tomitanii, CS Cleopatra - CC Buftea, CTMR Metrou - Joița 07, CS Cleopatra - Școala nr. 8 Constanța; U14: AS Tomitanii 2 - Palatul Copiilor Giurgiu, CS Cleopatra - CC Buftea; U16: CNAV - I. Gh. Duca 1, I. Gh. Duca 1 - I. Gh. Duca 2, CNAV - I. Gh. Duca 2. Cluburi participante la turneul de beach rugby de la Mamaia: CS Cleopatra Mamaia (antrenori, Dumitru Barbu / Adrian Tinca), CSS 3 Steaua București (Radu Gagiu), Colegiul Național „Aurel Vlaicu” București (Marian Udroiu / Cristian Hâldan), AS Tomitanii Constanța (Cristian Cojocaru), Școala nr. 8 Constanța (Gheorghe Stoica), CTMR Metrou București (Teodor Polizache), CS Joița 07 (Daniel Dinu), Palatul Copiilor Giurgiu (Daniel Dini), CS Buftea (Sorin Vizitiu), CC Buftea (Nicolae Manolache / Emil Posolan / Andrei Decu), CS Grup Școlar „I. Gh. Duca” (Marian Nache), CSR Pașcani (Ioan Hau), CS Litoral Mangalia (Lavinia Lungu). Turneul „Oval 5 Beach Rugby Black Sea” este organizat de Asociația Sportivă „Oval 5 Beach Rugby România”, condusă de președintele Vasile Chiron-dojan, în parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, Federația Română de Rugby, DJST Constanța, Asociația Județeană de Rugby Constanța, Complexul Cleopatra Mamaia, Primăria Constanța și Asociația Municipală de Rugby București. Paul GREAVU