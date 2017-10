Eseuri la nisip! Cine sunt campionii turneului Oval 5 Beach Rugby România

Ediția a Vll-a a Turneului Oval 5 Beach Rugby România și-a desemnat, ieri, pe plaja din dreptul Complexului „Cleopatra“ din Mamaia, campioanele la toate categoriile de vârstă înscrise în turneu.Competiția s-a desfășurat în perioada 27-30 iunie și a adunat la start peste 450 de băieți și fete cu vârste între 14 și 17 ani, legitimați la 17 cluburi din întreaga țară, fiind organizată de CS Cleopatra Mamaia, în parteneriat cu Federația Română de Rugby, Asociația Sportivă Oval 5 Beach Rugby România și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța.La categoria U12, Antonio Jr. București a învins în finală pe CS Mihail Kogălniceanu, scor 6-4, și a terminat pe prima poziție. Cea mai bună echipă U14 a fost LPS Focșani, care a trecut în ultimul act de CTCF Unirea Pașcani, cu 7-3. Unul din cele mai strânse due-luri a avut loc la U16, unde CSS Gura Humorului a trecut greu de CT „Dinicu Golescu”, scor 4-2, la capătul unei partide extrem de echilibrate. Cei de la CT „Dinicu Golescu” au disputat și fi-nala de la U17, de data aceasta fiind mai norocoși, învingând gazda competiției, CS Cleopatra, cu scorul de 7-3.În întrecerea fetelor, CTCF Unirea Pașcani și-au învins adversarele de la CS Parohial „Ștefan cel Mare și Sfânt” București cu scorul de 3-0 și au terminat pe prima poziție.Ultimul eveniment al competiției a fost unul de gală. Selecționatele old-boys ale Constanței și României au oferit un spectacol veritabil de rugby, cultivat în vasta lor experiență acumulată ca jucători și antrenori. Partida a fost arbitrată de antrenorul emerit Ștefan Popescu și s-a terminat la egalitate, scor 5-5. Pentru formația Constanței, au evoluat foștii rugbiști Cătălin Sasu, Daniel Chelaru, Petre Rotaru, Vlăduț Popa și Victor Bezușcu, iar de partea cealaltă a baricadei s-au aflat Vasile Conache, Ion Țurcanu, Laurențiu Antonio, frații Marian și Vasile Udroiu, Cătălin Răileanu, Florin Nistor și Ionel Dumitru.v v v„În fiecare an, organizăm unul după celălalt turneele de mini-rugby de pe iarbă, și cel de Oval 5 de pe plajă, iar anul acesta ne-am bucurat de cea mai numeroasă prezență, la general, de până acum: peste 1.100 de copii. Un alt aspect încurajator este faptul că nivelul competiției este din ce în ce mai ridicat. Sportivii se pregătesc și tratează meciurile foarte serios. Noi, ca organizatori, am făcut tot ce ne-a stat în putință să asigurăm toate condițiile acestor copii și dacă ei au fost mulțumiți înseamnă că ne-am descurcat foarte bine. Sper ca la anul să vină și mai mulți sportivi, fiindcă rugby-ul românesc are nevoie de valori, iar noi le putem crește împreună”, a declarat președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan.