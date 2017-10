România - Noua Zeelandă 8-85, la Cupa Mondială de rugby

Eseu de onoare împotriva All Blacks

Reprezentativa de rugby a Noii Zeelande a învins România, scor 85-8, în ultima partidă a „stejarilor" la Cupa Mondială din Franța. A fost un meci în care jucătorii români nu s-au speriat de celebra haka și au încercat - reușind circa 60 de minute - să țină cât mai mult balonul pe înaintare, deoarece, atunci când acesta ieșea și era în posesia All Blacks, era pericol iminent de eseu. Neozeelandezii au înscris 13 eseuri, 10 transformate, dar important este că România a marcat eseul de onoare. Prima oară când au intrat în 22-ul advers, „stejarii" au împins cu înaintarea și Marius Tincu a culcat balonul în terenul de țintă. Până la final, au mai fost două șanse de a înscrie, stopate, însă, de puternica apărare All Blacks. Totuși, constănțeanul Florin Vlaicu a mai adăugat trei puncte pe tabelă și România a ieșit cu capul sus din duelul cu cea mai bună echipă din lume. „Cred că, dacă am fi jucat primele trei meciuri așa cum am jucat contra Noii Zeelande, puteam avea o altă Cupă Mondială. Din păcate, regretele sunt tardive acum", a declarat, pentru site-ul rugby.ro, Marius Tincu. Acest meci a fost ultimul în care echipa României a fost condusă de selecționerii Robert Antonin și Daniel Santamans.