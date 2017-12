Eroina din partida cu Spania. "Lumea mă făcea nebun când am adus-o la Constanţa!"

Eroina din partida cu Spania. "Lumea mă făcea nebun când am adus-o la Constanța!"

Naționala feminină de handbal a României s-a calificat în optimile de finală ale Campionatului Mondial din Germania 2017, cu două etape înaintea terminării fazei grupelor. Tricolorele și-au făcut încălzirea contra naționalei Paraguay-ului, scor 29-17, apoi au dispus de Slovenia, 31-28, iar marți, au obținut o victorie superbă împotriva Spaniei, 19-17, la capătul unei partide cu numeroase răsturnări de situație.Eroina partidei cu Spania a fost portărița Yuliya Dumanska (20 de ani), legitimată la SCM Craiova, cea care în sezonul 2013/2014 a apărat buturile Neptunului Constanța, adusă la insistențele antrenorului Ion Crăciun. Jucătoarea născută în Ucraina a avut 20 de intervenții, dând siguranță echipei în momentele dificile.„Aveam nevoie de un al doilea portar la Neptun. La club începuseră problemele, așa că ne-am orientat către un portar tânăr, care să ne ajute. Printr-un prieten de la Baia Mare, am aflat că este un portar de 17 ani extrem de talentat la școala de handbal a profesorilor Marta, care merită atenția noastră. Mi-am dat seama imediat de potențialul pe care îl avea această fată, așa că am început demersurile transferului. Yuliya a acceptat imediat să vină la Constanța, fiindcă eram echipă de Ligă Națională și era benefic pentru ea. Lumea mă făcea nebun fiindcă aveam curajul să arunc în luptă o jucătoare așa tânără. Ea împărțea foarte bine poarta cu Diana Petrescu (CSM Roman), jucătoare ce cochetează cu echipa națională. Avea 17-18 ani și reușea să facă meciuri extraordinare în Liga Națională”, a declarat fostul antrenor al CSU Neptun.În acel sezon, Yuliya Dumanska s-a mutat de la Baia Mare și cu școala, învățând la Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”. Ion Crăciun rememorează momentele în care stătea după antrenamente și exersa cu Dumanska, dar și cu o altă jucătoare ce a îmbrăcat tricoul naționalei, Bianca Tiron (Corona Brașov). În aceeași perioadă, prin mâinile lui Crăciun au mai trecut Ana Maria Drăguț (HC Zalău), marcatoare a două goluri în meciul cu Spania, și Cristina Florianu (Zamfir) (SCM Craiova), cea care s-a accidentat destul de grav în partida contra ibericelor.„Constanța a avut mereu jucătoare de perspectivă. Cred că, dacă am fi reușit în acei ani să le păstrăm pe Dumanska, Tiron, Drăguț sau Florianu, acum CSU Neptun s-ar fi putut bate lejer la primele trei poziții ale Ligii Naționale. Dar, s-a întâmplat ce s-a întâmplat și rămân doar cu nostalgia”, a completat Ion Crăciun, cel care a demisionat de la cârma naționalei de tineret a României (U20).În anul 2016, Dumanska a primit cetățenia română, iar două luni mai târziu, împreună cu antrenorul Ion Crăciun, a pus umărul la cucerirea medaliilor de bronz la Campionatul Mondial U20 de la Moscova, după ce România a învins, în finala mică, Germania, scor 26-25.Următoarea partidă pentru tricolorele conduse imperial din teren de Cristina Neagu este programată astăzi, de la ora 19, împotriva Angolei.Chiar și așa, Ion Crăciun le sfătuiește pe tricolore să uite meciul cu Spania și să rămână concentrate până la final, deoarece, la acest nivel, orice se poate întâmpla.„Să nu uităm că, la ultima ediție a Jocurilor Olimpice, Angola ne-a bătut. Noi am schimbat liniile și nu suntem așa de omogeni cum ne-am fi dorit. Mai ales în apărare, acolo unde mecanismele sunt în plin proces de sudare. Este foarte important de cum se va comporta și poarta, fiindcă degeaba marchează Cristina Neagu o sumedenie de goluri, dacă în defensivă nu reușim să respingem cât mai multe atacuri”, a concluzionat Ion Crăciun.