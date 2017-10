Eroii constănţeni din Cetatea Eternă

Alexandru Pop și Marian Piron au terminat Maratonul de la Roma

Eroii constănțeni din Cetatea Eternă

Să participi la o cursă de maraton este onorant. Să termini epuizanta alergare de 42,195 kilometri este deja filă de poveste. Ei bine, doi constănțeni au intrat în galeria eroilor din Cetatea Eternă, trecând linia de sosire a Maratonului de la Roma. Cât a fost iarna de lungă, Alexandru Pop și Marian Piron, „băieții de aur” ai secției de atletism-veterani de la CFR Constanța, nu au stat la gura sobei. Din contră, s-au pregătit foarte bine, pentru că obiectivul era unul cu adevărat măreț: participarea la Maratonul de la Roma. Membri ai Roclub Maraton, cei doi sportivi au mers în Italia încrezători în forțele proprii, iar aventura romană s-a încheiat cu bine. Ambii alergători au reușit să parcurgă traseul circular de 42,195 de kilometri, cu start și sosire în fața aceluiași obiectiv turistic magnific, Il Colosseo, timpii înregistrați de cei doi fiind 3 ore, 33 minute, 0 secunde (Pop), respectiv 3 ore, 41 minute, 2 secunde (Piron). „Maratonul de la Roma este un eveniment extrem de popular, așteptat cu interes enorm nu numai de italieni, ci și de alergători de pe toate continentele. Drept dovadă, la start s-au aliniat peste 18.000 de sportivi. Din România, am fost un grup de 18 persoane, iar eu am reușit cel mai bun timp. Nu mai alergasem un maraton de 20 de ani (n.r. - ci numai semimaraton), însă mi-am dozat energia astfel încât să termin cursa”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Alexandru Pop, care a ținut să remarce organizarea ireproșabilă a maratonului: „În primii 20 de kilometri, din 5 în 5 kilometri, erau puncte de hidratare, iar după kilometrul 20, din 5 în 5 kilometri, erau instalate centre de revitalizare, cu apă, fructe etc. Din 10 în 10 kilometri, eram întâmpinați cu fanfare. Ultimii 200 de metri au fost cei mai grei, parcă nu se mai termina, însă spectatorii, prezenți de altfel pe întreg traseul, parcă ne-au dat aripi și motivația de care aveam nevoie pentru a termina cursa. La final, am primit medaliile de onoare, pe care le-am și personalizat”. Pentru Marian Piron, chinul a fost și mai mare, în condițiile în care, pe aeroport, la aterizare, a simțit că-l ia răceala. „Cred că am stat în curent, am răcit și nu am putut alerga cu randament sută la sută. La jumătatea cursei, eram transpirat leoarcă, îmi ieșeau spume din picioare, mi-a mai trecut și un preot prin față, dar am zis să las superstițiile, am strâns din dinți și am alergat până la capăt”, ne-a povestit Piron. Cei doi constănțeni au anunțat de pe acum că vor participa la Maratonul de la Roma și în 2014, când va avea loc ediția jubiliară, a 20-a. Până atunci, îi așteaptă alte și alte concursuri, primele fiind Semimaratonul internațional București, ediția întâi, pe 3 iunie, și Campionatul Național de pistă, pe 9 și 10 iunie.