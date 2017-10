Eric Cantona va publica o carte bazată pe celebrul lui "carnet" de însemnări

Ştire online publicată Sâmbătă, 09 Septembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Fostul fotbalist Eric Cantona, o legendă a clubului Manchester United, va publica pe 1 noiembrie o carte care se bazează pe celebrul carnet pe care sportivul francez îl ține în permanență într-un buzunar și în care își notează reflecțiile sale despre lume, inclusiv despre dragoste, război și religie, a anunțat joi o editură din Franța, citată de Agerpres.ro.Cartea publicată în țările francophone a fost redactată de editura Flammarion cu un titlu sobru, "Mon Carnet", și va apărea în librării pe 1 noiembrie. Versiunea în limba engleză, publicată de editura Weidenfeld & Nicolson, va fi lansată în Marea Britanie pe 16 noiembrie cu titlul "My notebook".Potrivit editorii franceze citate, carnetul fostului fotbalist francez conține desene și texte. În însemnările sale, Eric Cantona vorbește despre dragoste, război și religie și face acest lucru "cu un ton adeseori umoristic, poetic, nebunesc și mereu plin de pasiune", au dezvăluit editorii francezi.În vârstă de 51 de ani, Eric Cantona a fost de două ori campion al Franței cu clubul Olympique Marseille (1989 și 1991) și de cinci ori campion al Angliei cu Leeds (1992) și Manchester United (1993, 1994, 1996 și 1997).S-a retras din activitatea sportivă în 1997 pentru a se lansa într-o carieră artistică, în special în cinematografie. A fost vedeta filmului "Looking for Eric", regizat de apreciatul cineast britanic Ken Loach.