Eremia Pârâianu, ofertat de Pick Szeged

Aflat sub contract, până în vara acestui an, cu US Creteil, handbalistul constănțean Eremia Pârâianu are oferte din partea mai multor cluburi care doresc să-și asigure serviciile pivotului naționalei României din sezonul viitor. Conform site-ului sport365.ro, francezii ar dori să-i prelungească înțelegerea, dar pe fir au intrat Pick Szeged (campioana Ungariei) și Chambery Savoie (clasată, anul trecut, pe locul trei în Liga Națională din Franța). În vârstă de 32 de ani, Pârâianu a evoluat, în trecut, la HC Minaur Baia Mare, Generali Pallamano Triste, Fibrexnylon Săvinești, HCM Constanța, iar din 2005, la US Creteil.