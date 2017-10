Eremia Pârâianu, contract pe doi ani cu UCM Reşiţa

Eremia Pârâianu, contract pe doi ani cu UCM Reșița

Aflat la final de contract cu US Creteil, handbalistul constănțean Eremia Pârâianu a decis să își încheie cariera în campionatul țării noastre. Curtat intens atât de echipe din România, cât și din Franța sau Ungaria, pivotul naționalei a ales să revină acasă, pentru a fi mai aproape de familie, după trei ani petrecuți în prima ligă din „Hexagon”. În vârstă de 32 de ani, sportivul va semna cu UCM Reșița un contract valabil pe două sezoane. „Cred că am luat o decizie bună, ținând cont de faptul că nu mai am mult de jucat. Vreau să-mi termin cariera de jucător lângă un antrenor (n.r. - Aihan Omer) de la care am ceva de învățat pe viitor”, a declarat Pârâianu, pentru site-ul sport365.ro.