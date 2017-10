Enache Câju şi-ar dori să joace la Farul

Enache Câju și-ar dori să joace la Farul

Atacantul constănțean de 25 de ani Enache Câju, de la Gloria Bistrița, a declarat că este în conflict cu antrenorul Ioan Ovidiu Sabău și, deși mai are un an și jumătate de contract cu clubul ardelean, nu mai dorește să rămână acolo, tentându-l o întoarcere la Constanța. Căutând să-și întărească lotul, Farul monitorizează fotbaliști din Serbia, Portugalia și Slovacia, dar și de pe plan intern. „Nu căutăm doar posturile de fundaș dreapta, fundaș central sau atacant. Vom lua orice jucător bun vom găsi. Nu ne grăbim, vrem să îi urmărim atent pe cei care urmează să îi transferăm. Avem timp până în ultima oră a ultimei zile de transferuri. Am găsit unii jucători, dar mai căutăm și alții. Suntem interesați și de fotbaliști din campionatul intern, pentru că, în cele din urmă, baza tot aici este. Nu pot da nume, întrucât, momentan, nu este nimic finalizat”, a declarat președintele Farului, Constantin Gache. Printre numele din campionatul intern, s-a vehiculat și cel al atacantului Enache Câju, care nu vrea să mai joace la Gloria și și-ar dori Farul. În vârstă de 25 de ani, Câju a evoluat în sezonul 2006/2007 la Delta Tulcea, sub bagheta lui Gache. Farul a încercat să-l transfere și la începutul ediției trecute a Ligii 1, alături de Nanu și Ștefan Ciobanu, dar Câju a ajuns, în cele din urmă, la Gloria Bistrița. „Deși, în tur, am jucat în 90 la sută dintre meciuri, în retur nu am mai fost oprit nici în lot de Ioan Ovidiu Sabău, din pricina unui conflict pe care l-am avut cu dânsul. Cred că a greșit față de mine și, deși mai am un an și jumătate contract cu Gloria, acolo nu voi mai juca sub nici o formă“, a spus Câju, care și-ar dori acum să vină la Farul. „Aștept o propunere concretă din partea conducerii Farului, dar cred că ne-am înțelege din toate punctele de vedere. Pentru mine ar fi un pas înainte, pentru că aș avea posibilitatea să joc și, în plus, să fiu și aproape de casă. Mai am oferte și de la alte formații din țară, dar, ținând cont că am mai lucrat cu Constantin Gache și în trecut, vreau să vin la Farul“, a mai spus Câju. „Cum să nu ne prezentăm la meciurile cu Steaua?” Includerea Farului în sextetul rebel al Ligii 1, care, s-a spus, dorește să protesteze față de Steaua prin neprezentarea la meciurile cu „militarii“, a fost una artificială, bazată doar pe supoziții de presă. Oficialii fariști neagă așa ceva. „Plasarea clubului nostru într-o «coaliție anti-Steaua», care nu s-ar prezenta la partidele contra echipei din Ghencea, nu are niciun fundament real. Nicio persoană oficială a clubului nostru nu a făcut vreo afirmație legată de faptul că FC Farul nu se va prezenta la meciurile cu Steaua. FC Farul nu-și permite să afirme că nu se va prezenta la un meci oficial. Steaua este cel mai galonat club din România și avem tot respectul față de această grupare. Ca membri ai Ligii Profesioniste de Fotbal și ai Federației Române de Fotbal, avem obligații și drepturi egale și ne supunem regulamentelor celor două foruri de conducere ale fotbalului românesc. Nu aplicăm noi regulamentele. Bineînțeles că ne vom prezenta la partidele cu Steaua, așa cum ne vom prezenta la oricare dintre meciurile pe care le avem de disputat”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Gheorghe Bosînceanu, președintele consiliului director al FC Farul.