EMOŢIILE NU S-AU RISIPIT. CE JUCĂTOARE VA ÎNTÂLNI SIMONA HALEP, după calificarea în turul 3, la Wimbledon

EMOȚIILE NU S-AU RISIPIT. CE JUCĂTOARE VA ÎNTÂLNI SIMONA HALEP, după calificarea în turul 3, la Wimbledon

Ştire online publicată Joi, 06 Iulie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Simona Halep (25 ani), numărul doi mondial, s-a impus într-o oră și 30 de minute, chiar dacă nu a jucat cel mai bun tenis al său în fața jucătoarei de 21 de ani, care ocupă locul 96 în lume.Constănțeanca a început slab și a fost condusă cu 3-0 în primul set, dar a reușit să revină și să egaleze (3-3). Haddad Maia s-a desprins din nou, la 5-3, dar Halep a avut un final foarte bun de set, cu patru ghemuri consecutive, încheind cu 7-5.În actul secund, jucătoarea sud-americană a condus cu serviciul până la 3-3, când, după ghemuri disputate, Halep a făcut un break la zero, apoi și-a fructificat serviciul la zero, câștigând din nou pe serviciul adversare, în final (6-3).Chinezoaica Shuai Peng, locul 37 WTA, a învins-o, miercuri, cu scorul de 6-2, 6-2, pe spaniola Carla Suarez Navarro, locul 27 WTA și cap de serie numărul 25, calificându-se în turul al treilea al turneului de la Wimbledon, fază în care va evolua în premieră cu Simona Halep, locul 2 WTA și cap de serie numărul 2.