Emoţii în prima repriză, şase eseuri la final

CS Cleopatra - LPS Suceava 38-19, în Divizia Națională de rugby juniori U19

Emoții în prima repriză, șase eseuri la final

Meci de rugby spectaculos, pe placul suporterilor, nu însă și al tehnicienilor, în „Badea Cârțan”, între CS Cleopatra Mamaia și LPS Suceava. Constănțenii au câștigat cu 38-19, oaspeții cedând abia în repriza a doua. Conștientă că o înfrângere o scoate, practic, din lupta pentru calificarea în play-off, LPS Suceava a venit decisă să-și vândă scump pielea în meciul de la Con-stanța, cu CS Cleopatra, întâlnire contând pentru etapa a 18-a a Diviziei Naționale de rugby juniori sub 19 ani. Beneficiind de un jucător (Conache) cu picior de „chirurg”, care a transformat patru lovituri de penalitate, Suceava a făcut o primă repriză foarte bună, în care a condus cu 6-0 și 9-7. Cleopatra și-a revenit treptat, a pătruns tot mai decisă în 22-ul advers și, până la pauză, a întors situația pe tabelă, 19-12. La reluare, constănțenii nu au mai cedat inițiativa, moldovenii lui Dumitru Livadaru au căzut fizic și nu au mai opus rezistența din debut. Scor final, 38-19 (6-1 la eseuri) pentru CS Cleopatra, victorie cu bonus meritată, după un joc din care nu au lipsit duritățile. Dovadă - patru cartonașe galbene, câte două pentru fiecare tabără. Pentru gazde, au marcat Ariton, Stoica, Andrei, Cristea, Tatarciuc, Badea (câte un eseu) și Stătulescu (patru transformări). Antrenorul Cleopatrei, Marian Udroiu, a folosit următorul XV de start: Cantoneru, Ariton, Dănilă, Panait, Stoica, Vâlceanu, Răduțoiu, Andrei, G. Radu, Stătulescu, Barbu, Cristea, Badea, Tatarciuc, Stan. Au mai jucat: Coman, Petrescu și Dinu. A arbitrat o brigadă din București, la centru fiind Bogdan Milița; judecători de margine - Răzvan Anorocioaei și Florin Bonea. Succesul la Bârlad este obligatoriu „Este o victorie pentru care am muncit mult și care ne menține în grafic. Urmează două jocuri dificile, cu Bârlad, în deplasare, și Pantelimon, acasă, unde trebuie să câștigăm neapărat. Important este că, după episodul Suceava, nu avem jucători accidentați. Finalul sezonului regulat este pe muchie și primul obiectiv este să terminăm pe locul doi, ceea ce ne-ar permite să jucăm semifinala pe teren propriu”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan. Alte rezultate ale rundei: Metrorex Bucu-rești - CSS Bârlad 57-0, Olimpia București - CSS 3 Steaua București 13-24, CS Gens Cluj - LPS Focșani 0-5 (victorie la „masa verde”, echipa gazdă s-a retras din campionat). CSS 2 Baia Mare a stat. Clasamentul la zi: 1. RC Pantelimon (61 p), 2. CSS 2 Baia Mare (61 p), 3. CS Cleopatra (59 p), 4. LPS Focșani (44 p), 5. CSS 3 Steaua (42 p), 6. LPS Suceava (40 p). Etapa viitoare (miercuri, 5 mai, ora 13.00), CS Cleopatra va întâlni, în deplasare, pe CSS Bârlad.