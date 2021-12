Emma Creţescu, medalie de bronz la Europenele de şah rapid şi blitz pentru juniori

Şahul românesc are un viitor frumos, iar din tânăra generaţie, Emma Creţescu se distinge deja drept o jucătoare despre care se va vorbi mult timp de acum încolo.Cvintuplă campioană naţională în acest an, vicecampioană a Uniunii Europene şi cea mai tânără premiantă a Galei Şahului Românesc, Emma Creţescu şi-a desăvârşit anul cu o medalie de bronz obţinută în cadrul Campionatului European de şah rapid şi blitz (grupa fete sub 8 ani) de la Novi Sad (Serbia), la capătul unui turneu pe care l-a condus o bună bucată de timp şi-n cadrul căruia a acumulat 7,5 puncte din 9 posibile, „duelându-se” cu cele mai puternice tinere talente ale sportului minţii de pe Bătrânul Continent.„La numai opt ani, povestea Emmei se scrie cu litere de speranţă, ambiţie sau dedicare. Şi cu multă inimă, fireşte. Felicitările noastre se îndreaptă, de asemenea, către antrenorii ei de la CSU Bucureşti, Adrian Stanca, Cristian Petrescu şi Andrada Cioteanu, precum şi către Ciprian, tatăl ei, care este unul dintre principalii promotori ai şahului în România”, au transmis reprezentanţii Federaţiei Române de Şah.Foto: Facebook / Federaţia Română de Şah