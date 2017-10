Elizabeta Samara şi Andrei Filimon ţintesc un nou titlu european

Elizabeta Samara și Andrei Filimon țintesc un nou titlu european

Campioni europeni, anul trecut, în proba de dublu mixt la tenis de masă, Elizabeta Samara și Andrei Filimon, de la CS Farul, au acordat un interviu pentru „Cuget Liber”, în care își exprimă dorința de a cuceri medalia de aur și în ediția acestui an a Campionatului European, programat la Buzău, în perioada 22 - 24 iunie. Reporter - Anul trecut, ați obținut medalia de aur la dublu mixt, la ce să ne așteptăm în ediția acestui an a CE? Eliza Samara - Ne dorim primul loc și în acest an, dar va fi foarte greu. Campionatul se va organizat la noi în țară, iar așteptările românilor vor fi destul de mari, ținând cont că anul trecut am fost campioni europeni. Suntem favoriți, ne-am propus să cucerim din nou titlul.Reporter - Este o presiune suplimentară faptul că Europenele au loc în România și că sunteți favoriți?Andrei Filimon - Toată lumea va fi cu ochii pe noi, ceea ce va reprezenta o presiune în plus. Cu toate astea, suntem pregătiți și vom încerca să satisfacem așteptările susținătorilor, sperăm să nu-i dezamăgim. Reporter - Care vor fi cei mai buni adversari din competiție?Eliza Samara - Vor participa destui concurenți buni, printre care o echipă a Turciei, cu doi chinezi naturalizați, care ne vor pune destule probleme, pentru că, după cum se știe, asiaticii sunt în top la tenis de masă. Rusia și Belarus vor participa, de asemenea, cu echipe destul de bune, deci va fi o competiție strânsă.Reporter - Ce urmează pentru dublul mixt Samara / Filimon după Europene?Andrei Filimon - O să fim în Austria, în cantonament, aproximativ o săptămână, de pe 1 până pe 8 iulie. Reporter - Se apropie Jocurile Olimpice de la Londra, în care vei fi singura reprezentantă a Constanței la tenis de masă. Cum îți evaluezi șansele? Eliza Samara - La JO, voi avea o sarcină destul de dificilă. Proba individuală va fi dominată de reprezentanții asiatici și sunt sigură că aceștia își vor asigura primele patru locuri. Sper, însă, că voi face o figură bună și nu voi merge la Londra doar pe post de turistă.