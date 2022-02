Eliza Samara va juca pentru Tarnobrzeg în finala Ligii Campionilor la tenis de masă

Jucătoarea constănţeană de tenis de masă Eliza Samara s-a calificat, alături de echipa sa de club, KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg (Polonia), în finala Ligii Campionilor şi se va lupta pentru trofeu, în dublă manşă, cu redutabila formaţie germană TTC Berlin Eastside, deţinătoarea titlului.La clubul polonez unde este legitimată, constănţeanca Eliza Samara (32 de ani) este singura jucătoare europeană, celelalte trei colege fiind originare din China. În această formulă, KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg a disputat cele două manşe ale semifinalei cu Linz (Austria). Surprinzător, în Polonia s-au impus austriecele, scor 3-2, Samara aducând un punct, însă, în retur, Tarnobrzeg s-a impus cu 3-1 şi a acces în marea finală.„Mă bucur că am ajuns în finala Ligii Campionilor, dar nu vreau să mă opresc aici. Îmi doresc să o câştig, nu doar să-mi trec în CV că am jucat finala.Va fi un meci echilibrat, şansele la trofeu sunt egale. Echipa din Berlin are în componenţă unele dintre cele mai bune jucătoare din Europa, Nina Mittelham, Xiaona Shan sau Britt Eerland. Noi suntem mai omogene şi mai experimentate, iar ca nivel de joc, suntem toate în topul continental. Va fi, cu siguranţă, un meci spectaculos”, a declarat Eliza Samara.Finala Ligii Campionilor se va disputa în dublă manşă, în luna aprilie. Primul meci va avea loc în Polonia, iar returul, la Berlin.Multiplă medaliată europeană, componentă a lotului naţional de tenis de masă al României, Eliza Samara are în palmares patru prezenţe la Jocurile Olimpice.XXXWeek-end plin de evenimente şi pentru junioarele constănţene de tenis de masă care evoluează în turneul WTT Youth Contender Spa 2022 (Belgia).La categoria de vârstă U19, simplu feminin, Elena Zaharia, de la Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”, este repartizată în Grupa 1 şi va juca, sâmbătă, 19 februarie, cu Anna Green (Anglia) şi Foteini Meletie (Cipru). Colega sa club Andreea Teglaş va evolua în Grupa a 3-a, alături de Nicole Arlia (Italia) şi Mariam El Habech (Liban), în timp ce Camelia Mitrofan, de la CS Farul Constanţa, le va înfrunta pe Kristal Melendez (Puerto Rico) şi Elizaveta Bobrovskaya (Israel), în Grupa a 13-a.La U17, simplu feminin, Bianca Mei-Roşu, de la LPS Constanţa susţine, în Grupa a 4-a, două partide, în compania Nevei Gojkovic (Croaţia) şi Susanei Esteves Costa (Portugalia), constănţeanca fiind înscrisă şi la U15, unde le va avea ca partenere de întrecere pe Renata Shypsha (Spania) şi Greta Szuhanyik (Ungaria).Turneul din Belgia se va încheia duminică, 20 februarie, partidele putând fi urmărite pe canalul de YouTube WTT.Foto: Facebook / Eliza Samara