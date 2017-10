Eliza Samara, sportivul constănţean al anului 2011

Eliza Samara, sportivul constănțean al anului 2011

La Complexul Sport din strada Cuza Vodă, a avut loc, ieri, o reuniune în cadrul căreia au fost întocmite topurile celor mai buni sportivi constănțeni ai anului 2011. La eveniment, alături de conducerea DJST, au participat directori și președinți de cluburi care au sportivi medaliați, anul acesta, la Campionatele Mondiale și Europene. La seniori, Premiul Județean a fost adjudecat de către jucătoarea de tenis de masă Eliza Samara, în vreme ce locul întâi i-a revenit canotoarei Diana Bursuc, ambele sportive ale CS Farul. La tineret și juniori, Ion Prundeanu, de la secția de canotaj a LPS „Nicolae Rotaru” CSS, a primit Premiul Județean, în vreme ce pe locul întâi s-a clasat atleta Andreea Ogrăzeanu, de la CS Farul. Campioana mondială la gimnastică Ana Porgras (CS Farul) a fost prezentă la reuniune, ea regăsindu-se, la rândul său, în topul celor mai buni sportivi constănțeni. Dar iată cum arată ierarhiile complete: Seniori: Premiul Județean; Eliza Samara (tenis de masă - CS Farul; an-trenori, Viorel Filimon și Liliana Sebe).Clasament: 1. Diana Bursuc (canotaj - CS Farul; antrenor, Dumitru Răducanu), 2. Ana Porgras (gimnastică - CS Farul; antrenori, Octavian Belu și Mariana Bitang), 3. Andrei Filimon (tenis de masă - CSV 2004 Constanța; antrenor, Andrei Filimon); 4. Corina Constantin (gimnastică aerobică - CS Farul; antrenoare, Marcela Fumea și Cristiana Spânu); 5. Valentin Mavrodineanu, Mircea Zamfir, Petru Tolan Porime (gimnas-tică aerobică - CS Farul; antrenoare, M. Fumea și C. Spânu); 6. Romeo Andrei, Corneliu Costiniuc (navomodelism - CS Farul; antrenor, Vasile Petrică); 7. Cristina Bujin (atletism - CS Farul; antrenoare, Lenuța Dragomir); 8. Ionuț Gheorghe (box - CS Farul; antrenor, Ilie Dascălu); 9. Cristian Albert (karate WUKF - CS Shiai; antrenor, Zoltan Albert) și Daniel Asaftei (kempo - CS Marina Academia Navală; antrenor, George Ungureanu); 10. Ionuț Nicolae (karate SKDUN - CS Karate Dinamic; antrenor, Gabriel Popescu); Tineret și juniori: Premiul Județean: Ion Prundeanu (canotaj - LPS Nicolae Rotaru CSS; antrenoare, Norica Sarchizian). Clasament: 1. Andreea Ogrăzeanu (atletism - CS Farul; antrenoare, Cristina Manea); 2. Lavinia Țârlea (canotaj - CS Știința; antrenoare, Georgeta Grijuc); 3. Mădălina Rusu (canotaj - LPS „Nicolae Rotaru” CSS; antrenoare, Norica Sarchizian); 4. Laura Oprea (canotaj - CSU Știința; antrenoare, G. Grijuc); 5. Laura Pricop (haltere - LPS „Nicolae Rotaru” CSS; antrenor, Angheluș Beșleagă) și Bianca Gorgovan (gimnastică aerobică - CS Farul; antrenoare, C. Spânu și Cristina Dulgheroiu); 6. Ionela Broască (haltere - LPS „Nicolae Rotaru” CSS; antrenor, A. Beșleagă); 7. Cristina Toma (atletism - CS Farul); 8. Andreea Tătaru (canotaj - LPS „Nicolae Rotaru” CSS; antrenori, Norica și Valentin Sarchizian) și Lucian Munteanu (tenis de masă - LPS „Nicolae Rotaru” CSS; antrenor, Stelian Hașoti, V. Filimon și L. Sebe); 9. Mălina Miliu (karate SKDUN - CS Karate Dinamic; antrenor, G. Popescu); 10. Diana Drăghici (karate SKDUN - CS Karate Dinamic; antrenor, G. Popescu) și Livia Cotoban (karate - CS Farul; antrenor, Valerian Mușat). Premii speciale: Cele mai bune echipe: HCM Constanța și CSV 2004 Tomis; Cea mai bună echipă de juniori: echipa de rugby U16 a LPS „Nicolae Rotaru” (campioană națională; antrenor, Dumitru Bucur); Cei mai buni handbaliști: Mihai Popescu (HCM) - la seniori, Iulian Halcă (CSS 1 - HCM) - la juniori; Cele mai bune handbaliste: Alexandra Iovănescu (CSU Neptun) - la senioare, Mariana Filip (CSS 1 Constanța) - la junioare; Cei mai buni voleibaliști: Radu Began (CVM Tomis) - la seniori, Alexandru Zahar (CVM Tomis) - la juniori; Cele mai bune voleibaliste: Elena Butnaru (CSV 2004 Tomis) - la senioare, Cristina Cazacu (CSV 2004 Tomis) - la junioare; Cei mai buni rugbiști: Daniel Carpo (RCJ Farul) - la seniori, Dumitru Papaiane (LPS „Nicolae Rotaru”) - la juniori; Cei mai buni jucători de fotbal: Vasilică Cristocea (FC Viitorul) - la seniori, Bogdan Țâru (Academia Gheorghe Hagi) - la juniori; Cel mai bun jucător de oină: Mihai Georgescu (Frontiera Tomis); Premiul Fair-Play și Toleranță în Sport: Hamdi Akyol (directorul Liceului Internațional de Informatică); Cel mai bun club de seniori: CS Farul (director general, Ilie Floroiu); Cel mai bun club de juniori: LPS „Nicolae Rotaru” CSS (director, Andrei Szemerjai); Cele mai bune Asociații Sportive Școlare: La Gimnaziu: 1. ASS „BP Hasdeu” Constanța; 2. ASS „Nicolae Tonitza” Constanța; 3. AS Liceul Teoretic „Anghel Saligny” Cernavodă; La licee: 1. AS LPS „Nicolae Rotaru” CSS C; 2. ASS Colegiul „Nicolae Titulescu” Medgidia; 3. AS GRS Energetic Cernavodă.