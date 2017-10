Eliza Samara şi Andrei Filimon îşi apără titlul european la dublu mixt

Eliza Samara și Andrei Filimon își apără titlul european la dublu mixt

Câștigătorii ultimelor două ediții de Europene la dublu mixt, Elisabeta Samara și Andrei Filimon, vor încerca, săptămâna aceasta, să-și apere titlul la Campionatul European pentru seniori la tenis de masă, găzduit de Sala Sporturilor „Romeo Iamandi“ din Buzău. În lotul României, se află încă două perechi formate din sportivi de la malul mării, iar antrenor este tot un constănțean - Viorel Filimon, de la CS Farul.Vineri, la Buzău, începe Campionatul European de dublu mixt la tenis de masă, la care vor participa și trei perechi formate din sportivi constănțeni. Principalii favoriți și campioni în 2011 și 2012, Elisabeta Samara și Andrei Filimon își doresc un nou succes, însă moralul sportivilor este oarecum scăzut, după eliminarea timpurie de la Mondialele de anul acesta, acolo unde cuplul constănțean a ajuns doar în turul secund.Cu toate astea, Samara a confirmat, pentru „Cuget Liber”, încă de la începutul anului, că, alături de Andrei Filimon, își vor apăra și în acest an titlul de campioni europeni la dublu mixt.„Trebuie să ne apărăm titlul, și eu și Andrei. Obiectivul meu este obținerea titlului european”, a declarat Eliza Samara.Celelalte perechi constănțene participante sunt Cristina Hîrîci / Cătălin Munteanu și Iulia Necula / Constantin Cioti, aceasta din urmă fiind compusă din sportivi care nu mai evoluează pe Litoral.De asemenea, din lotul României vor mai participa perechile Camelia Postoacă / Hunor Szocs și Bernadette Szocs / Ovidiu Ionescu.„Toată lumea va dori să-i bată!”Samara și Filimon au reușit să domine în ultimii ani competiția europeană de dublu mixt, și asta prin multă muncă, dar cu fiecare titlu cucerit, presiunea crește. Dețin titlul de doi ani la rând și, conform antrenorului Viorel Filimon, toată lumea va dori să-i bată!„Concursul o să fie deschis, nu e nimeni câștigător dinainte. Toată lumea va dori să-i bată pe Andrei și pe Eliza!”, ne-a spus Viorel Filimon.În 2012, perechea Samara / Filimon a câștigat medalia de aur la Europenele de dublu mixt, câștigând finala cu scorul de 4-0 (11-4, 11-8, 11-7, 17-15), contra cuplului turc Hu Melek / Vang Bora.Obiectiv, două medaliiPentru anul acesta, obiectivul stabilit de „tricolori” este cucerirea a două medalii. Întrecerea va fi una aprigă, ținând cont că vor participa 18 cupluri din nouă țări, ca Rusia, Belarus, Cehia, Slovenia, Italia, Turcia sau Serbia.„Sperăm să luăm două medalii. Acum, de care or fi, vom vedea! Normal ar fi să câștigăm titlul”, ne-a mai spus antrenorul lotului național, Viorel Filimon.Competiția este organizată de Federația Română de Tenis de Masă și va fi transmisă în direct de GSP TV. În plus, meciurile se pot urmări în direct și gratuit pe internet de pe ETTU TV, alimentat de LAOLA1.tv.