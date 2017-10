Eliza Samara: "Am o dorinţă arzătoare de a fi la masa de joc"

Eliza Samara: "Am o dorință arzătoare de a fi la masa de joc"

Constănțeanca Eliza Samara vrea să se bucure cât mai mult de fiecare meci și înlătură orice presiune din jurul său. Sfârșitul acestei săptămâni o găsește pe sportivă la Baku (Azerbaidjan), unde va participa la Europe Top 16 Cup.Miza competiției este calificarea la Cupa Mondială de individual din acest an. Ca de fiecare dată, antrenorul emerit Viorel Filimon va fi în spatele jucătoarei pentru a o îndruma. Cei doi au plecat în această dimineață, urmând ca în zilele de 6 și 7 februarie, Eliza, favorita numărul trei, să intre în „focurile competiției”. Șase dintre cele 16 participante sunt de origine chineză, dar vor juca reprezentând țări europene precum Austria, Olanda, Germania, după cum informează site-ul oficial al competiției. Jucătorii chinezi sunt cunoscuți ca fiind cei mai buni jucători de tenis de masă, care pot pune în dificultate orice adversar. Eliza Samara le-a mai întâlnit și înainte pe adversarele sale din această săptămână.„Le știu pe toate șase, cunosc stilul lor de joc și nimic nu mă miră. Eu mă aflu pe locul trei, se vor face patru grupe de câte patru și există posibilitatea de a pica cu una din ele. Anul trecut am pierdut din calificări, anul acesta, am șansele mele”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Eliza.Deși nu este primul concurs după operația pe care a suferit-o, Samara încă nu și-a potolit setea de a juca, fără să simtă vreo presiune, fără să aibă un obiectiv anume. Așa că, jucătoarea a decis să pornească în orice competiție, fără așteptăriprea mari. Să joace din aproape în aproape și să se bucure de fiecare joc.„Nu vreau să am un obiectiv care să pună presiune pe mine. Vreau doar să joc și să joc bine. Am o dorință arzătoare de a fi la masa de joc. Obiectivele le ating doar dacă joc bine, iar pentru acest lucru trebuie să fiu concentrată doar la meci, fără a mă gândi la scor sau la calificare. Eu sunt optimistă. Rezultatele bune vin în urma unor jocuri foarte bune”, a mai adăugat constănțeanca.