Eliza Samara a semnat un contract în Italia

Echipa de tenis de masă a LPS „Nicolae Rotaru” CSS - Farul a fost încoronată, ieri, la Constanța, cu cel de-al cincilea titlu național consecutiv. Formația care a dominat cu autoritate întrecerea internă în ultimii ani nu va mai evolua însă și la anul în aceeași formulă, prin plecările mai multor jucătoare, în frunte cu Eliza Samara. Fetele de la LPS - Farul și-au învins detașat, ieri, la Constanța, pentru ultima dată în acest an, adversarele din Campionatul Național Superligă (Stirom București, CSS - LPS Hidroconstrucția Slatina și Voința Galați), în ultima etapă a grupei 1-4, după care au primit trofeele pentru cel de-al cincilea titlu cucerit consecutiv! La festivitate a participat și președintele Federației Române de Tenis de Masă, Cristinel Romanescu, dar și directorul DSJ Con-stanța, Elena Frîncu, directorul general al CS Farul, Ilie Floroiu, directorul LPS, Andrei Szemerjai, și alți oficiali ai sportului constănțean. „Invincibila armada”, formată din Eliza Samara (19 ani, calificată la Jocurile Olimpice), Cristina Hârâci (16 ani, care are mari șanse să prindă și ea Olimpiada), Irina Hoza, Ioana Ghemeș și Ioana Bogdan, pregătite de antrenorii Viorel Filimon și Liliana Sebe, nu va mai concura însă și la anul în această formulă. Eliza a semnat un contract pe un an cu formația italiană de primă ligă ASTT San Donatese (20 km de Milano), unde va fi coechipieră cu Dana Dodean. Hoza și-a depus dosarul pentru admiterea la Academia de Poliție de la București, iar Ghemeș așteaptă oferte din Spania sau Olanda. „Este un record pentru mine această serie de cinci titluri. Îmi pare rău că trebuie să plec. O să-mi fie dor de fete, de club, de toți. Sper să fie bine în Italia. Nu are importanță ce voi face la JO, contează că am ajuns acolo. Încă sunt mică, mi-am propus doar să joc bine”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Eliza Samara. „Este al cincilea titlu pe care-l obținem cu această generație. Din păcate, mai multe fete din echipă vor pleca la alte cluburi, în străinătate și poate chiar în țară. Însă, noi vom încerca și cu echipa pe care o vom forma să obținem și la anul cel puțin aceleași rezultate. La JO, nu ne propunem medalie, e foarte greu. Pentru noi, și calificarea este o performanță, atât pe echipe, cât și la individual. E imposibil să facem vreo surpriză, având în vedere dominația asiatică”, a arătat și antrenorul Viorel Filimon.