Elena Zaharia şi Bianca Mei-Roşu joacă la Europa Top 10 juniori la tenis de masă

Ediţia 2021 a Europa Top 10 juniori la tenis de masă are loc, în perioada 15-17 octombrie, la Tours (Franţa), în Centre Municipal des Sports.Concursul reuneşte juniorii de top ai Europei, iar România este reprezentată de Elena Zaharia, de la CS Farul Constanţa, Bianca Mei-Roşu, de la Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” Constanţa - la feminin, Darius Movileanu, Andrei Istrate, Eduard Ionescu, Iulian Chiriţă şi Dragoş Bujor - la masculin. Alături de sportivi, re regăsesc antrenorii Viorel Filimon, Ionuţ Seni şi Mădălin Ioanaşcu.La junioare I, constănţeanca Elena Zaharia are adversare de mare valoare, precum Vlada Voronina (Rusia), Hana Arapovic (Croaţia), Sophie Klee (Germania), Camille Lutz (Franţa), Ozge Yilmaz (Turcia), Ece Harac (Turcia), Isa Cok (Franţa), Jamila Laurenti (Italia) sau Linda Zaderova (Cehia).La rândul său, la juniori II, constănţeanca Bianca Mei-Roşu va evolua într-o companie selectă, alături de Dominika Wiltschkova (Slovacia), Sara Tokic (Slovenia), Matilde Pinto (Portugalia), Anastasiia Ivanova (Rusia), Leana Hochart (Franţa), Clea De Stoppeleire (Franţa), Veronika Matiunina (Ucraina), Mia Griesel (Germania) şi Enisa Sadikovic (Luxemburg).În timp ce juniorii îşi măsoară forţele în Franţa, echipele de seniori intră în competiţiile toamnei. Astfel, în perioada 15-17 octombrie, la Moineşti, are loc Turul Diviziilor A şi B feminine, iar la Bistriţa şi Bucureşti, Turul Diviziei A masculine, Seria I, respectiv Seria a II-a.Între 22 şi 24 octombrie, este programat Turul Diviziei B masculin, cu meciuri la Moineşti (Seriile I şi III) şi Bistriţa (Seriile II şi IV), iar din 28 octombrie până în 30 octombrie, echipele se vor duela în Turul Superligilor masculine şi feminine, la Izvorani.Foto: Facebook / Federaţia Română de Tenis de Masă