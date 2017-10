Elena Frîncu părăseşte cu fruntea sus scena sportului constănţean

Elena Frîncu părăsește cu fruntea sus scena sportului constănțean

Ieri, la Pavilionul Expozițional din Mamaia, a avut loc prezentarea raportului de activitate pe anul 2011 a DJST Constanța și CS Farul. În cadrul acestui eveniment, directorul executiv Elena Frîncu a anunțat public faptul că acesta este ultimul eveniment la care participă din funcția pe care o deține la DJST Constanța, funcție pe care o ocupă de aproape trei decenii. „Este o zi foarte grea pentru mine, este ziua care marchează finalul carierei mele în cadrul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Constanța. Este o zi grea, pentru că este ultima ședință de bilanț la care voi lua parte după 27 ani ca funcționar al DJST. Dar nu am ce face, asta este viața. Vouă, campionilor naționali, europeni, mondiali și olimpici, vreau să vă mulțumesc pentru toate medaliile și succesele obținute împreună în decursul acestor 27 de ani”, a spus Elena Frîncu. Prezenți la eveniment, prefectul județului Constanța, Claudiu Iorga Palaz, și secretarul general al COSR, Ioan Dobrescu, i-au oferit directorului DJST Constanța două premii de excelență din partea instituțiilor pe care le reprezintă, pentru întreaga activitate și contribuția avută la promovarea sportului constănțean și românesc. „Mereu am văzut-o pe doamna Frîncu ca pe o femeie puternică, gata să facă față oricărei situații. Astăzi (n.r. - ieri), este prima dată când o văd atât de emoționată încât abia își stăpânește trăirile. Mă bucur și sunt onorat să fiu alături de ea în această zi și vreau să o felicit și să-i mulțumesc pentru tot ceea ce a realizat în cei 27 de ani petrecuți în fruntea Direcției Județene pentru Sport și Tineret. Pe această cale, vreau să-i acord Diploma de Excelență din partea Prefecturii Constanța, pentru felul cum a condus și coordonat activitatea sportivă în cei peste 20 de ani petrecuți în fruntea DJST”, a declarat prefectul Palaz. „Sunt extrem de emoționat și încântat să mă aflu aici, printre atâtea personalități, în fața campionilor. Am venit pregătit cu două premii speciale pentru doi oameni care au făcut enorm de multe lucruri minunate pentru întreg sportul românesc. O să încep prin a acorda primul premiu, lui Ilie Floroiu, un om care a descoperit și crescut foarte mulți campioni și care cu siguranță va continua să facă acest lucru și pe viitor. În ceea ce privește cel de-al doilea premiu, acesta este unul foarte special pe care îl oferim doar oamenilor cu adevărat speciali. Așa se explică faptul că doar patru oameni au primit în trecut această distincție. Este vorba despre Premiul de Excelență pentru întreaga activitate și deosebita implicare în promovarea sportului românesc, pe care i-l ofer doamnei Elena Frîncu, pentru contribuția majoră la creșterea imaginii sportului constănțean și românesc”, a declarat Ioan Dobrescu, secretarul general al COSR.