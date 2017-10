Elena Frîncu, Nicolae Dobre şi Ilie Floroiu, aleşi în structurile COSR

Elena Frîncu, Nicolae Dobre și Ilie Floroiu, aleși în structurile COSR

Ştire online publicată Vineri, 01 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

În cadrul alegerilor Comitetului Olimpic Sportiv Român, desfășurate ieri, la baza sportivă de la Izvorani, trei constănțeni au primit funcții în structurile acestei instituții: Elena Frîncu, fost director al DJST Constanța, și Nicolae Dobre, președintele FR de Oină, au fost aleși membri în Comitetul Executiv, în timp ce directorul general al CS Farul, Ilie Floroiu, a fost ales membru în Comisia de Cenzori. „Mă simt mai bine decât în anii trecuți pentru că am fost votată ca om, ca Elena Frîncu. Nu funcția m-a propulsat, ci ceea ce reprezint pentru olimpism. Este onorant să vezi că lumea te apreciază și țin să le mulțumesc tuturor celor care au avut încredere în mine. Îmi pare bine că nu v-am făcut de râs, pentru că mă consider un produs 100% constănțean. Totdeauna am avut această grijă, de a nu face de râs constănțeanul care a avut încredere în mine. Pentru mine, sportul este mai presus de orice și datorez mult constănțenilor. M-am simțit apreciată și nu îmi pare rău că m-am dedicat vieții sportive atâția ani. Cariera mea este împlinită și după execuție. Mă pot considera un model pentru generația care vine”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Elena Frîncu. Fosta vicecampioană mondială la handbal se va concentra în perioada următoare pe proiecte legate de sportul național, dar și constănțean. „Pentru mine, urmează o perioadă de proiecte privind contribuția mea la această schimbare organizatorică a sportului, la această reformă care se dorește pentru apropierea de legile europene sportive și aștept prima ședință a Consiliului Executiv pentru noile atribuții. Probabil că mă voi îndrepta spre educația olimpică, educația sportivă, proiecte de promovare a juniorilor. Este o bucurie pentru mine că pot profesa, în continuare, ca voluntar în sport, așa cum am promis, pentru a ajuta sportul constănțean. COSR îți dă posibilitatea să fii aproape de toate federațiile naționale, de deciziile care se iau la nivelul lor, iar asta contează foarte mult”, ne-a mai spus Elena Frîncu. Președinte al COSR a fost reales Octavian Morariu, vicepreședinți fiind reconfirmați în funcție Nicu Vlad (președintele FR de Haltere), Elisabeta Lipă (președintele FR de Canotaj) și Alin Petrache (președintele FR de Rugby).