Elena Frîncu, mereu alături de Octavian Belu şi UNEFS

Elena Frîncu, mereu alături de Octavian Belu și UNEFS

Directorul executiv al DJST Constanța, Elena Frîncu, a primit invitația de a fi prezentă la Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București, unde, astăzi, de la ora 12.00, la Sala de Marmură din incinta complexului UNEFS, este organizată ceremonia de decernare a titlului academic de Doctor Honoris Causa, antrenorului lotului olimpic feminin de gimnastică al României, Octavian Belu. Cel mai titrat tehnician de gimnastică al lumii va primi această distincție pentru dedicația, profesionalismul și contribuțiile aduse la dezvoltarea sportului la nivel mondial. Invitația primită de Elena Frîncu poartă semnătura rec-torului UNEFS, prof. univ. dr. Viorel Cojocaru. „Mâine (n.r. - astăzi), plec spre București și sunt foarte bucuroasă că am fost invitată la un eveniment de anvergură, într-o companie selectă. Sunt bucuroasă din două motive. Primul este legat de recunoașterea mea profesională, am fost stu-dentă a acestei instituții, cu echipa fostului IEFS am câștigat primele titluri de campioană națională, de acolo am fost selecționată la echipa națională, ajun-gând vicecampioană mondială. Cel de-al doilea motiv este prietenia de-o viață ce mă leagă de Octavian Belu, cel mai bun antrenor de gimnastică al lumii. Pentru mine, este o mare onoare să fiu prezentă la această cere-monie”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Elena Frîncu.