Elena Frîncu, invitat special la conferinţa "Femeia în Sport - Modele Sociale"

Elena Frîncu, invitat special la conferința "Femeia în Sport - Modele Sociale"

Una dintre marile personalități ale sportului constănțean, Elena Frîncu, a fost invitată, marți, 6 martie, la un eveniment dedicat Zilelor Femeii (1 și 8 martie), intitulat „Femeia în Sport - Modele Sociale“,m organizat de către Universitatea din Pitești, prin vocea decanului Facultății de Educație Fizică și Sport, prof. univ. dr. Liliana Mihăilescu.Elena Frîncu prezintă toate atuurile pentru a le putea oferi celor prezenți la activitate toate răspunsurile necesare. Cartea de vizită este una impresionantă. După o carieră fructuoasă în handbal, a fost ani buni șefă a DJST Constanța, dar și membră a Comitetului Olimpic și Sportiv Român, a cărui membră de onoare este și în acest moment. În paralel, a fost cadru didactic la Universitatea „Ovidius” și UMC.„Nu suntem la primul eveniment de acest gen, în trecut fiind prezenți, alături de noi, alți mari campioni, precum Paula Ivan (atletism) sau Alina Dumitru (judo). Vrem să promovăm personalitățile feminine ale sportului românesc, mai ales în această lună când suntem cele mai privilegiate. În afara faptului că mă leagă o veche, dar frumoasă prietenie cu Elena Frîncu, a realizat foarte multe lucruri bune pentru sportul românesc și poate fi un exemplu pentru tânăra generație”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, decanul Liliana Mihăilescu.Elena Frîncu nu va fi singura invitată, urmând a i se alătura și fostul ministru Georgiu Gingăraș, actualmente director al Centrului Național de kaiac kanoe de la Bascov, dar și piteșteanca Doina Furcoi (72 de ani), colegă de echipă cu Elena Frîncu în frumoasa echipă a României, care în 1973 devenea vicecampioană mondială.„Am primit invitația cu mare onoare și bucurie. Este, probabil, o recunoaștere a ceea ce am lăsat în urmă și nu pot decât să mă bucur că pot fi un exemplu de urmat pentru cei tineri, mai ales că am lucrat 27 de ani cadru universitar. Se anunță o întâlnire activă, acolo unde îi voi provoca pe cei tineri să-mi pună întrebări, ale căror răspunsuri să-i ajute. Am invitat-o și pe doamna Furcoi, o fostă colegă de echipă. Chiar dacă este mai mare decât mine, ca ani, atât timp cât am jucat împreună s-a comportat exemplar cu noi, cele mai tinere. Vreau să le mulțumesc piteștenilor că au găsit în Elena Frîncu un exemplu de urmat”, a declarat Elena Frîncu.