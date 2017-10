Elena Frîncu, fericită şi relaxată de ziua sa

Elena Frîncu, fericită și relaxată de ziua sa

13 decembrie 2012 este o zi specială pentru Elena Frîncu. Fosta vicecampioană mondială la handbal împlinește astăzi o vârstă „rotundă”, iar sărbătoarea o găsește extrem de relaxată, scăpată de presiunea la care a fost supusă de mizerabilul mediu politic ce dorea doborârea ultimei redute: sportul.Știind că este o săptămână aparte, am stabilit o întâlnire cu Elena Frîncu, pentru a o întreba - scurt și la obiect! - pe fosta directoare a DJST Constanța ce preocupări mai are în această perioadă. „Sunt o femeie fericită, cu simțul datoriei împlinit. După ce am ieșit la pensie de la Direcția de Sport, nu am dorit să mai fiu angajată nicăieri, deși nu am dus lipsă de oferte. Din contră, i-am refuzat politicos pe toți cei care m-au dorit în instituțiile sau companiile lor. Le-am mulțumit, totodată, pentru că s-au gândit la mine. Am luat calea voluntariatului și am decis să mă implic în campanii umanitare, în proiecte precum «Excelența n-are vârste», «Alături de voi» sau «Și bătrânii au dreptul la viață». Vreau să le transmit toate gândurile bune celor care m-au format, la CSS 1, Universitatea «Ovidius», Facultatea de Educație Fizică și Sport, Universitatea Maritimă”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Elena Frîncu. Femeia care a condus cu braț de fier Direcția Județeană pentru Sport și Tineret timp de mai bine de două decenii spune că, în aceste vremuri de criză, familia sportului constănțean trebuie să strângă rândurile și să găsească soluții pentru a nu coborî ștacheta performanței. „Trăiesc cu speranța că lucrătorii din sport vor înțelege nevoia schimbării și reașezării sportului conform strategiei europene. Îi urez familiei sportului constănțean să aibă puterea de a rezista schimbării. Iar acum, la final de an 2012, alături de Horia Tecău, în calitate de Cetățeni de Onoare ai Constanței, transmit constănțenilor sărbători fericite și tot binele din lume”, a spus fosta vicecampioană mondială.„Constanța merită o Sală Polivalentă” Elena Frîncu a predat ștafeta la DJST Constanța cu fruntea sus, lăsând în urma sa rezultate (sportive și administrative) care vor fi greu de egalat. Are însă și un sentiment de neîmplinire, dar care nu a depins de forțele sale. „Am plecat cu regretul că nu s-a realizat proiectul Sălii Polivalente. Constanța este un oraș care, prin performanțele înregistrate la handbal și volei, unde echipele joacă în Liga Campionilor, dar și la alte discipline, merita cu prisosință o sală de 10.000 de locuri. Am însă speranța că acum, când există consens politic, acest vis va fi îndeplinit, iar tânăra generație de acum, una foarte talentată, să beneficieze de cele mai bune condiții de jos și pregătire”, a explicat Elena Frîncu.