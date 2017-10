ELENA FRÎNCU, despre SCANDALUL de la CS Farul: "Un conflict creat de LIPSA DE EDUCAŢIE şi fair-play!"

9

educatie si fair play

Dumneavoastra stimata tovarasa va permiteti sa dati verdicte"lipsa de educatie si fair play"??? V-ati uitat in oglinda nu ati capatat culoarea rosie? Nu ,sigur ca nu ,ca doar asa ati trait prin intriga,minciuna relationala cu oameni. Sunt convins ca celor doua fiecareia le-ati spus ca "deplangeti" situatia in care sunt si le-ati asigurat pe amandoua de compasiunea si atasamentul d-vostra.Cam asa sta filozofia vieti in care traiti(de altfel ati avut si un mentor pe masura...semanati la caracter si culmea si fizic de parca ati fi fata ilustrului.Si dumnealui a avut o dictatura lunga si plina de "impliniri")prin "imbarligarea" oamenilor spre a va atinge scopul si interesul calcand pe destinele oamenilor si sa va laudati cu lucruri construite si obtinute de altii si care in majoritate aveau nevoie de ele ptr. a-si petrece vacantele estivale gratuite, d-voastra find o experta deosebita la miscarile de plecaciune.Iar toate bazele sportive din tot judetul au fost si sunt intro stare janica.Sunt "mahnit" ca v-ati jertfit viata personala in slujba sportului constantean spre gloria lui.Vai ce sacrificiu!,mai bine nu aveam parte de asa ceva.Bine ca nu v-a luat nimeni la ilicit ptr."propietatile" care cu multa marinimie le-ati pus la dispozitie GRATUIT ce" nesimtire "din partea celor care incearca sa va trezeasca ca NU ati facut NIMIC din fondurile propri.Nu spun nimic din rautate s-au invidie dar ma freaca o rusine ca sunt contemporan cu asemenea specimene care traiesc si se franesc din fatarnicie,minciuna,cult al personalitati si interese particulare calcand daca este nevoie si pe cadavre.Erati o mare guraliva,tupeista, nu lipseati o zi fara sa va bagati in seama.In locul d-voastra este un altul nici macar nu stim cum il cheama,arata,este discret si vedem ca viata merge mai inainte iar cei cu care ii numeati "echipa"mea au rasuflat usurati,s-au adresat autoritatilor sa le elibereze certificate de asuprire morala si furt de discernamant a vieti lor personale. Da o sa ma contraziceti prin "faustoasele" manifestari specifice perioadei comuniste(ce bine era atunci),nord coreene ocazionate de asteptata d-voastra pensie hranind eu-l d-voastra si cultul personalitati de care ati suferit si suferiti dupa cum se vede cand va dati cu parerea,fara sa spuneti nimic. dar culmea n....i va permiteti sa JIGNITI doua persoane facand trimetere la educatie si bun simt,fair play.Cine,ce, va da dreptul sa aveti o astfel de atitudine.Ce "rusine" din partea lor sa-i faca marelui Iliuta Floroiu asemenea necaz.Vai,vai.Acest om modest a DESFINTAT C.S.Farul odata cu numirea lui cand a DESFINTAT toate sporturile de echipa care au adus onoare,glorie,prestigiu:Rugby,Volei,Baschet s.a.A tinut sporturile individuale unde nu ii trebuie mare pregatire manageriala,cheltuieli mici,oameni indragostiti sa-si demonstreze valorile morale si sportive,familiar lui Iliuta care stie foarte bine ce inseamna sportul individual,demonstrand cat a fost sportiv cu prisosinta ca a fost un atlet de exceptie dar uitand cu multa usurinta de munca depusa de marele lui antrenor Ion Veliciu.Numai Iliuta avea merite,Ion era un accesoriu.Apropo ilustra tovarasa d-voastra care impreuna cu sarmanul Iliuta cum spuneti ati fost un tandem managerial de exceptie ,care nu a existat in aceasta lume,dar ce spun eu in toata constelatia,NU ati putut sa gasiti in aprox. 20 de ani o masura administrativa care sa reglementeze situatia conflictuala de la gimnastica si nu numai.INCOMPETENTA asta este calificativul.O simpla adresa prin care atunci cand se suprapunea orar programul ati fi impartit sectoarele si le-ati fi adus la cunostinta sub semnatura, probabil ca nu ar mai fi fost conflicte,bineinteles cu conditia sa aplicati masurile administrative prevazute in codul munci si fisa postului.Dar ptr. asta trebuia sa aveti ceva in "izmene" si nu ati avut caci sunteti mici carieristi.Fara functiile astea si abilitatea de fenta viata probabil ca ati fi niste anonimi dar cu mandria ca ati fost niste sportivi deosebiti.Pacat ca nu ati fost si...ce greu imi vine sa spun sefi.Cum va puteti uita in ochi lor dupa o asemenea declaratie,mai ales ca in particular le-ati asigurat de.......,ajunge ca m-a apucat sila.Sa fiti sanatoasa si sa traiti in pace si liniste.Nu vreau sa va iau eu pacatele,traiti d-voastra fals si mincinos.