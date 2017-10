El Pais: Mourinho a semnat un precontract cu Manchester United

Ştire online publicată Duminică, 20 Martie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Antrenorul portughez Jose Mourinho a semnat un precontract cu echipa engleză de fotbal Manchester United, unde urmează să-l înlocuiască din sezonul viitor pe olandezul Louis van Gaal, anunță Agerpres.ro.Publicația iberică citează surse din cadrul agenției GestiFute, creată de agentul Jorge Mendes, care reprezintă interesele lui Mourinho, dar și ale starului fotbalului portughez Cristiano Ronaldo.El Pais indică faptul că antrenorul lusitan urmează să încaseze, conform termenilor înțelegerii cu United, până la 15 milioane lire sterline (19 milioane euro), chiar dacă nu va mai fi numit la conducerea tehnică a grupării de pe Old Trafford.În cazul în care acordul nu va fi pus în aplicare începând de la 1 mai, Manchester United va trebui să-i plătească lui Mourinho 5 milioane lire sterline, adaugă sursa citată, suma urmând să se dubleze în cazul în care The Special One nu va fi numit la cârma echipei engleze până la 1 iunie.În vârstă de 53 ani, Jose Mourinho a fost concediat în luna decembrie de Chelsea Londra, pe care a condus-o anul trecut la câștigarea titlului de campioană a Angliei, dar care a avut parte de un început de sezon dezastruos cu gruparea de pe Stamford Bridge, pierzând 9 dintre primele 16 meciuri ale actualei ediții din Premier League.Actualul antrenor al lui Manchester United, Luis Van Gaal (62 ani) a semnat în vara lui 2014 un contract pe trei ani, însă este supus unei presiuni din ce în ce mai ridicate, din cauza rezultatelor nesatisfăcătoare. Echipa olandezului se află acum doar pe locul 6 în clasament, riscând să rateze prezența în viitoarea ediție a Ligii Campionilor. În plus, elevii lui Van Gaal au fost eliminați recent și din Europa League, chiar de către marea rivală FC Liverpool.