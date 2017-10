El e artistul-navomodelist care reconstruieşte „Vassa”

El e artistul-navomodelist care reconstruiește „Vassa”

Titratul navomodelist Andrei Romeo, multiplu campion mondial prezent și în topul celor mai buni sportivi ai Constanței, este aproape de a termina un model la care lucrează de aproape 30 de ani. Este vorba de o machetă construită după nava suedeză „Vassa”, scufundată în secolul al XVIII-lea, în aceeași manieră ca și Titanicul, la prima sa cursă.Printre multitudinea lucrărilor de renume cu care și-a asigurat, an de an, timp de trei decenii, titlul de campion național la navomodelism, Andrei Romeo, sportiv de la CS Farul, a avut timp, printre picături, să lucreze și la un model cu totul special, inspirat de ambarcațiunea „Vassa”, care este comparată cu Titanicul pentru maniera în care s-a scufundat, chiar la prima cursă.Vassa, sau Wasa, este o navă construită în perioada 1626 - 1628 de regele suedez Gustav Adolf al II-lea, cu scopul de a simboliza grandoarea și măreția coroanei regale suedeze ca o forță navală ce se impunea în Europa la momentul respectiv. A fost construită de meșteri olandezi de cea mai înaltă calificare, cu multă trudă și multe costuri.„A fost o navă menită să intimideze din punct de vedere moral. Inamicul vedea cât de poleită este cu decorațiuni de împărați și cavaleri romani sau măști grotești, totul îmbrăcat în aur și culori stridente. Însă interiorul, în contrast cu bogăția afișată la exterior, era unul auster, fiind o navă de război”, ne-a spus Andrei Romeo.Aflată în lucru de 28 de ani, macheta „Vassa” este singura abordare de acest tip făcută de români până în ziua de azi, de mărime mare, categoria C1 (nave cu vele fără propulsie mecanică), iar anul viitor s-ar putea să fie finalizată, spune „artistul” constănțean care, anul trecut, a obținut două medalii de aur, una de argint și una de bronz la Campionatul Mondial de la Rijeka (Croația).„Am început lucrul la ea pe 1 iulie 1985. M-a fascinat de la început istoria, prin ineditul a ceea ce s-a întâmplat cu această navă. Planurile în detaliu se găseau greu, iar mijloace de informare nu erau accesibile ca astăzi, cu internetul, spre exemplu. Este o muncă de o viață, unde sunt necesare cunoștințe în domeniul arheologiei navale, arhitecturii navale. Trebuie să ai și talent la pictură, sculptură și, bineînțeles, foarte mult timp la dispoziție. Pentru mine a fost o pasiune de o viață, care a fost și va rămâne în continuare. Nu am accelerat la construcția ei, deoarece este la o scară mare și este greu de transportat. Dar o fac pentru mine. Vreau într-un an, un an jumătate, să o termin. Atunci, o să o duc și la Muzeul Marinei, să o vadă constănțenii”, ne-a mai spus campionul Andrei Romeo.S-a scufundat precum TitaniculAmbarcațiunea „Vassa” are o istorie foarte interesantă. Nu foarte mult după ce s-a desprins pentru prima oară de la țărm, în fiordurile suedeze, a tras câteva salve de tunuri cu ambele borduri și ironia sorții a fost că, din cauza unei rafale de vânt puțin mai puternice decât briza, s-a înclinat în bordul babord (stânga), iar cu toate eforturile făcute pe loc, s-a scufundat în văzul tuturor, la 32 de metri în rada portului Stockholm, unde și-a dormit somnul de veci pentru 333 ani.În momentul construcției, din dorința de a avea o putere mare de foc, nu s-a respectat centrul de greutate și s-au pus mai multe tunuri din bronz, care, cumulate, au dus la o carență de proiect și, până la urmă, la scufundarea acesteia.În 1961, pe 24 aprilie, pasionații în arheologia navală au reușit să convingă amiralitatea suedeză pentru a o aduce la suprafață. În cele din urmă, a fost scoasă bucată cu bucată, ca un puzzle uriaș, timp de 20 de ani. Fiind prezervată în proporție de 98 la sută de apele cu salinitate redusă din Marea Baltică, s-a conservat aproape perfect. A fost tratată și asamblată, iar în prezent, este afișată la muzeul care-i poartă numele.