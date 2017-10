Ei sunt cei mai buni sportivi ai CS Farul pe anul 2012

Clubul Sportiv Farul a prezentat, în cadrul unei întâlniri desfășurate ieri, la Complexul Sport din strada Cuza Vodă, obiectivele de performanță realizate în anul 2012, dar și cei mai buni sportivi.La eveniment, au participat reprezentanții Direcției Județene pentru Sport și Tineret, reprezentanții Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”, inspectorul școlar general Răducu Popescu, dar și Consiliul Consultativ al Clubului.„CS Farul a terminat acest an fără datorii și consider acest lucru ca fiind foarte deosebit. Un alt lucru important este faptul că cea mai mare parte a componenților secțiilor vor participa la cantonamente de pregătire pentru anul competițional 2013. Obiectivul principal pentru anul următor este menținerea clubului în elita sportului românesc”, a declarat Ilie Floroiu, directorul Clubului Sportiv Farul.CS Farul a obținut, în acest an, nu mai puțin de 323 de medalii la campionatele naționale, dintre care 107 de aur, 101 de argint și 115 de bronz. De asemenea, fariștii au cucerit 61 de medalii la competițiile internaționale oficiale. Astfel, la campionatele mondiale, CS Farul se mândrește cu 27 de medalii, la cupa mondială, o singură medalie, 14 medalii la campionatele europene și 19 medalii la campionatele balcanice.Iată și topul celor mai buni sportivi ai anului 2012 de la CS Farul:SenioriElisabeta Samara - tenis de masăValentin Mavrodineanu - gimnastică aerobicăAndreea Bogati - gimnastică aerobicăMircea Zamfir - gimnastică aerobicăPetru Porime - Tolan - gimnastică aerobicăAndrei Romeo - navomodelismMircea Brânzea - gimnastică aerobicăCorneliu Costiniuc - navomodelismMarius Gavriloaie - gimnastică aerobicăCorina Constantin - gimnastică aerobicăDiana Bursuc - canotajAnca Surdu - gimnastică aerobicăCostinel Bâlcă - navomodelismCristina Bujin - atletismIonela Hainagiu - karateCristina Hîrici - tenis de masăAndreea Ogrăzeanu - atletismTineret și JunioriLaura Pricop - haltereLivia Cotoban - karateAndreea Cotoban - karateIonela Broască - haltereCristina Chiriță - culturism și fitnessBianca Gorun - karateMihăiță Vișan - culturism și fitnessGeorge Nedelcu - canotajIonuț Sîrbu - kaiac-canoeEric Șoș - karateArsen Mustafa - boxAndreea Lefcenco - atletismRăzvan Grădinaru - înotValentin Scanghel - atletism.