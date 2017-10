România - Insulele Cook, la Mondialele de rugby juniori U20 din Chile

Ei cu Haka, noi cu eseurile

Echipa națională de rugby juniori sub 20 de ani a României se confruntă, în week-end, în cea de-a doua partidă de la Campionatul Mondial din Chile, cu un adversar ieșit din tipare: selecționata Insulelor Cook. Tărâm înconjurat de ape, insula este dependentă de Noua Zeelandă, are o populație de numai 20.000 de locuitori, însă rugby-ul este aici la el acasă. Preluând modelul All Blacks, jucătorii fac Haka înainte de fiecare meci, așa cum au demonstrat și la primul lor meci de la CM, 10-33 în fața reprezentativei țării gazdă. „Este o echipă nonconformistă, foarte rapidă și agresivă. Joacă la mână din toate zonele și cu siguranță că va fi o partidă interesantă”, a declarat managerul României, Florin Matei. Selecționerii Constantin Vlad, Adrian Costache și Virgil Năstase au primit o veste bună: după victoria (28-26) cu Namibia, nu sunt rugbiști accidentați, toată lumea fiind aptă de joc. Constănțenii Petreanu, Munteanu, Puișoru, Zapan, de la CS Cleopatra, Florea, Mitu, Enache, Zainea și Strutinsky, de la RCJ Farul, sunt gata de o nouă performanță. Partida România - Insulele Cook se desfășoară sâmbătă, de la ora 21.