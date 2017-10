Şeful rugby-ului românesc a inaugurat sediul renovat al RCJ Constanţa

Șeful rugby-ului românesc a inaugurat sediul renovat al RCJ Constanța

Ieri, rugbiștii de la Rugby Club Județean Farul au avut parte de o vizită importantă din partea Federației Române de Rugby, însuși președintele forului, Alin Petrache, fiind cel care a inaugurat mini-hotelul nou-amenajat de pe strada Primăverii. Impresionat de cele văzute, șeful FRR a promis constănțenilor o pereche nou-nouță de buturi!Aflat într-o vizită la Constanța, Alin Petrache, președintele FRR, și-a făcut timp să treacă și prin „curtea” celor de la RCJ Farul, club care și-a terminat, recent, lucrările de renovare la mini-hotel.Șeful rugby-ului românesc a fost întâmpinat de președintele și vicepreședintele CJC, Nicușor Constantinescu, respectiv Cristinel Dragomir, președintele AJR Constanța, Florian Constantin, membrul în Biroul Federal FRR, Elena Frîncu și directorul executiv al DJST Constanța, Claudiu Teliceanu. Împreună, aceștia au făcut un tur al clădirii nou-amenajate, iar la final Petrache a promis conducătorilor Farului o pereche de buturi nou-nouțe de ultimă generație!Clădirea inaugurată a primit multe îmbunătățiri, de la termoizolație până la instalații electrice, grup sanitar și mobilier nou în fiecare din cele șase camere duble, două duplexuri și un apartament, care însumează 24 de locuri pentru sportivii constănțeni. De asemenea, sauna, bazinul de recuperare sau vestiarul nu au lipsit de pe lista lucrărilor de renovare finalizate.„Este o onoare și un privilegiu să fiu de fiecare dată aici, în Constanța. Baza sportivă a RCJ Farul arată nemaipomenit, la un standard european. Farul a intrat într-o zonă de normalitate, de rugby profesionist. Mă bucur tare de cele văzute aici. Am fost jucător în echipa națională și am făcut multe cantonamente la această bază sportivă. Terenul arată din ce în ce mai bine, iar promisiunile sunt ca, până în toamnă, să ajungă la standard de Champions League. Rugby-ul este un sport bărbătesc, puternic, în care se promovează multe lucruri uitate în România. Vorbim de onoare, caracter, coloană vertebrală, de oameni în general. Mă bucură ce am întâlnit aici”, a declarat președintele FRR, Alin Petrache.600 de juniori în județPe lângă demersul de îmbunătățiri și achiziții la RCJ, reprezentanții autorităților locale spun că au reușit să strângă peste 600 de copii practicanți de rugby în județ, prin parteneriate cu primăriile din Dobrogea.„Ne putem lăuda, astăzi, că avem cel puțin cinci parteneri primării, care vor aloca în jur de 500.000 de milioane de lei vechi pe an pentru a avea o echipă de copii în localitatea respectivă. Cu mare mândrie, numărăm peste 600 de copii în județ care practică rugby și care participă la o competiție organizată de Asociația Județeană de Rugby. Rezultatele se văd și la juniori. Am fost aproape în toate finalele”, vicepreședintele CJC, Cristinel Dragomir, care ne-a mai spus că, la anul, pe vremea aceasta, speră ca terenul și tribuna Farului să fie renovate.Protocol de colaborare între RCJ și FRRPrietenia dintre gruparea de pe Litoral și Federația Română de Rugby pare să se fi strâns din ce în ce mai mult, dovadă unei înțelegeri interesante încheiată între cele două părți.„În toată această perioadă, s-a încheiat un protocol de colaborare între FRR și RCJ Farul, prin care unele datorii pe care le avea clubul la Federație le vom întoarce prin diverse servicii”, a precizat Dragomir.În altă ordine de idei, Alin Petrache a mai declarat că așteaptă să vadă și constănțeni în echipa care va reprezenta România la Jocurile Olimpice din 2016.„Ne pregătim de Rio 2016. Constanța are mulți jucători pe care sperăm să-i vedem olimpici. Rugby-ul în 7 a fost introdus în 2009 la JO, cu sprijinul tuturor, inclusiv al constănțenilor și a lui Octavian Morariu, care a fost recent pus în funcția de președinte al Federației Europene de Rugby. Sperăm să ne bucurăm și să simțim emoția a ceea ce înseamnă Jocuri Olimpice pentru rugby-ul românesc”, ne-a mai spus președintele FRR, Alin Petrache.